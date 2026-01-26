快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台經院院長張建一。圖／台經院提供
台美關稅與投資談判第一階段落幕。台經院院長張建一指出，整體談判結果「談得不錯」，出口美國關稅降至15%，對台灣傳統產業是一大利多，外界關注的2,500億美元投資承諾也可望達成；不過他也提醒，真正的挑戰仍在後續第二階段，未來談判焦點將集中在農產品、汽車等重點市場開放項目，以及立法院審議等政治層面變數，將成為能否順利推進的關鍵。

針對外界高度關注的2,500億美元投資承諾，張建一說明，相關金額並非額外新增壓力，單是評估台積電在美國的長期投資布局，加上中油參與阿拉斯加天然氣相關投資，合計金額已接近門檻，另有其他企業既有或規劃中的自主投資挹注，不致排擠國內投資動能。

張建一補充，台積電赴美投資並非單純因關稅誘因，而是回應客戶需求與地緣政治風險調整的長期布局，即使關稅水準不同，相關投資計畫仍會推進。從資本支出配置來看，台積電今年仍有約七成以上投資留在台灣，顯示其全球布局並未削弱國內投資力道。

不過，張建一也提醒，真正具挑戰性的將是第二階段對等貿易談判。未來談判焦點將集中在市場開放項目，包括農產品、汽車及相關零組件等，關鍵在於進口產品關稅水準的調整，這將直接影響國內產業競爭結構。如汽車關稅若下調，雖有助消費者端價格下降，但對國產汽車業勢必帶來壓力，政府須同步評估是否調整進口零組件關稅，協助業者降低成本、維持競爭力。

除產業層面外，第二階段談判更大的變數來自政治面。張建一表示，相關協議勢必要送交立法院審議，在野黨態度、產業反彈及社會共識，皆可能影響談判進度與落實時程，若立法院未能通過協議，恐對台美經貿互信造成衝擊，不排除引發後續變數。

台美關稅

相關新聞

立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明

台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，...

台美關稅談判 張建一：2,500億美元可望達標、難關在下一階段

台美關稅與投資談判第一階段落幕。台經院院長張建一指出，整體談判結果「談得不錯」，出口美國關稅降至15%，對台灣傳統產業是...

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆今天說明，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業...

台美關稅底定 經濟部：台灣業者獲得相對優勢

台美關稅談判底定，經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。

【專家之眼】自由不是免費，那賴政府送出的五千億算什麼？

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助。聽聞此言，國人應該多覺奇怪。畢竟，就...

卡尼揭開潘朵拉盒子 賴政府還要任由川普2.0予取予求？

加拿大總理卡尼日前在瑞士達沃斯的世界經濟論壇演說時，批評強國將關稅當武器，還說曾在美國霸權時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一味順從，已無法保護他們免受大國侵略。卡尼一席話惹怒美國總統川普，卻說中許多美國昔日盟友的心聲，不僅澳洲總理艾班尼斯公開力挺卡尼，更邀卡尼訪問澳洲並到國會演說；還有歐洲前官員說：怎麼不邀請加拿大加入歐盟？卡尼的話之所以引起熱烈回響，正因為他揭開當今世界的潘多拉盒子。

