台美關稅談判 張建一：2,500億美元可望達標、難關在下一階段

台美關稅與投資談判第一階段落幕。台經院院長張建一指出，整體談判結果「談得不錯」，出口美國關稅降至15%，對台灣傳統產業是一大利多，外界關注的2,500億美元投資承諾也可望達成；不過他也提醒，真正的挑戰仍在後續第二階段，未來談判焦點將集中在農產品、汽車等重點市場開放項目，以及立法院審議等政治層面變數，將成為能否順利推進的關鍵。

針對外界高度關注的2,500億美元投資承諾，張建一說明，相關金額並非額外新增壓力，單是評估台積電在美國的長期投資布局，加上中油參與阿拉斯加天然氣相關投資，合計金額已接近門檻，另有其他企業既有或規劃中的自主投資挹注，不致排擠國內投資動能。

張建一補充，台積電赴美投資並非單純因關稅誘因，而是回應客戶需求與地緣政治風險調整的長期布局，即使關稅水準不同，相關投資計畫仍會推進。從資本支出配置來看，台積電今年仍有約七成以上投資留在台灣，顯示其全球布局並未削弱國內投資力道。

不過，張建一也提醒，真正具挑戰性的將是第二階段對等貿易談判。未來談判焦點將集中在市場開放項目，包括農產品、汽車及相關零組件等，關鍵在於進口產品關稅水準的調整，這將直接影響國內產業競爭結構。如汽車關稅若下調，雖有助消費者端價格下降，但對國產汽車業勢必帶來壓力，政府須同步評估是否調整進口零組件關稅，協助業者降低成本、維持競爭力。

除產業層面外，第二階段談判更大的變數來自政治面。張建一表示，相關協議勢必要送交立法院審議，在野黨態度、產業反彈及社會共識，皆可能影響談判進度與落實時程，若立法院未能通過協議，恐對台美經貿互信造成衝擊，不排除引發後續變數。