彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆今天說明，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業充分發揮競爭優勢，降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股信心，有助市場朝正面方向進展。

立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。

彭金隆表示，台美關稅協議於美東時間1月15日完成總結會議並對外宣布，協議公布後，至1月20日台股大盤指數漲幅2.64%，同期間日均成交值亦較公布前成長6.67%，外資則持續買超台股新台幣79.29億元。

彭金隆說明，協議公開前後，半導體等電子相關產業類股成交比重與類股指數變化顯示，半導體產業仍維持核心地位。

展望後市，彭金隆表示，隨台美協議確立15%對等關稅且不疊加的架構，與日本、韓國、歐盟相同，並爭取到半導體及其衍生品的最優惠待遇，使台廠在國際競爭中與日、韓處於公平基準點，甚至相較越南及中國還享有優勢，可降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股的信心，有助市場朝正面進展。

彭金隆說明，股市短期雖易受國內外金融情勢變化影響，不過長期仍將回歸基本面。台灣上市櫃公司114年12月底累計營收合計約49.57兆元，較113年同期增加13.78%，為歷年同期最高，顯示台灣產業具有因應外在經濟環境變化的競爭力及韌性。

財政部長莊翠雲則說，台灣去年自美進口貨品總值481.6億美元，占整體進口總值4836.1億美元的10%，其中，自美進口農產品43.4億美元，占自美進口總值9%；自美進口工業產品438.2億美元，占自美進口總值91%，主要以機器及電機設備191.1億美元為大宗，占自美進口工業產品43.6%。

出口方面，莊翠雲表示，台灣去年對美出口貨品總值1982.7億美元，占整體出口總值6407.5億美元的30.9%，其中，對美出口農產品8.2億美元，占對美出口總值0.4%；對美出口工業產品1974.5億美元，占對美出口總值99.6%。

出口工業產品部分，包括人工智慧（AI）伺服器、筆記型電腦、無線通訊設備及顯示卡等資通視聽產品1516.8億美元，積體電路（IC）及記憶體等電子零組件94.9億美元，合計占輸美工業產品81.6%。

莊翠雲說明，目前台美正就「台美對等貿易協定」文本草案進行最後檢視，台灣秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將依法送交立法院審議。

莊翠雲說，財政部除持續配合相關產業主管機關需求提供相關資料，以利其評估產業影響，並將視情勢適時採行相關的因應措施，促進國內經濟穩健發展。