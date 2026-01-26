【專家之眼】自由不是免費，那賴政府送出的五千億算什麼？

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助。聽聞此言，國人應該多覺奇怪。畢竟，就在前幾天，台美對等關稅談判底定，台灣要「投資」五千億美元、削弱矽盾，如果再加上年年提高的國防預算、有近七千億未交付的軍售武器還要繼續買，在谷處長眼中，這些動作算什麼？而在民主的賴政府眼中，已經答應付出的人民血汗錢又算什麼呢？

我們可以從「投資」五千億美元部分，看出賴政府粉飾太平想法。前日說明台美關稅談判結果的記者會裡，行政院長堅稱兩者不同，希望評論「不要再寫成投資五千億美元」，行政院發言人也稱，一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加。

但綠營的行政院前副院長施俊吉引美國商務部公告，澄清台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是五千億美元，行政院發言人則又重申兩金額不能加總，且信保機制是在企業有需要時才會申請。而企業投資是為了賺錢，台灣公司賺錢，大小股東就會賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資云云。

官員談話有些玄機值得探究。首先，人民關心的，是台灣為美國重建半導體業準備花多少錢？爭論錢多少是投資或信保，意義有限。在談判保密情況下，從現有資訊來看，或許不能全算在投資項，但台灣納稅人恐怕還是將要準備為此付出五千億美元。

兩情況應該點出：一、卓院長帶頭疑美。五千億是美國商務部長盧特尼克先喊出來的。他說，台灣方面主要做出兩項承諾，其中兩千五百億美元直接來自企業投資，另有兩千五百億美元由政府提供，「這五千億美元是一筆頭期款，用來把半導體帶回美國。」兩者同不同、可否相加？美國人的話，行政院懷疑嗎？

二、凡事皆有因果。如果不是綠營政府執政這些年，特別是在疫情期間說了許多禁不起檢驗的話，人民以前是很相信政府的；再加上綠營在野時，「教」人民懷疑馬政府的對外協議，如今自己對談判細節諱莫如深，人民比照辦理，應該也只是剛好而已。

其次，既然兩千五百億美元是企業自主投資，怎麼說政府要出這筆錢呢？如果美國市場獲利前景看好，不用川普這麼大費周章，所以該面對的問題是，一旦台企投資未到兩千五百億美元，由誰補足？行政院副院長鄭麗君說，沒有所謂補足差額的問題，MOU中也沒有這項條款，台美目的是在合作打造供應鏈。

鄭的解釋沒有比較好，因為似乎是在呼應盧特尼克說法：協議目標是將台灣整個半導體供應鏈的四成轉移至美國。此外，鄭在提及談判台灣自美採購農產品時，稱我方主張刪除，「因為這屬農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定」。如果農業的民間採購行為，不適合列入政府間協定，為何半導體業的民間投資行為會成為談判主題？看來政府還是負有最後責任。

說到底，行政院遲未公布協議內容，包括我方對美市場開放等部分，是問題始作俑者。至於公布後續，還有一個值得注意的點：鄭在記者會表示，在協議完成簽署後，會將完整協議文本送交國會，並提出影響評估；條約締結法第三條、第八條以及第十二條都有相關程序，一定會依法進行。而第十二條規定：協定經簽署後，主辦機關應於三十日內報請行政院備查，並於協定生效後，以適當方式周知及送請立法院查照。換句話說，就算送立法院了，有部分也只是查照而已。

綜上所述，光以近期金額來說，賴政府已答應送出相當於五千億美元的台幣十六兆元，並有遲未交付軍售武器的近七千億元，如此還要再無怨無悔的向人民要錢。谷處長也仍表示，自由不是免費。兩政府合作挖的無底洞要怎麼填下去？人民要睜大眼睛。