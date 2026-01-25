專家示警 台灣別再用善意理解世界

耐能智慧（Kneron）創辦人兼執行長劉峻誠表示，近來從台灣半導體赴美投資，再到美國總統川普揚言拿下格陵蘭事件，台灣不能再用善意理解世界，2026 年的世界，已從「保護費」到「資源換安全」的殘酷轉軌。

劉峻誠表示，台積電（2330）赴美設廠，移轉的不是落後世代，而是與台灣本土僅差一年、甚至半年內的最先進製程。這不是產業分工，而是核心能力的同步外溢。台灣長期以來最大的戰略資產，並非軍事，而是「不可替代性」。當全球最關鍵、最精密、最難複製的半導體製造能力高度集中在台灣，任何衝突都意味著對世界秩序的全面震盪。這正是台灣最強的「隱形嚇阻」。

但問題在於，當半導體產業鏈逐步完成去中化、並同步完成去台化之後——世界還剩下多少理由，必須不計代價地保護台灣？這是一個台灣社會極少正面討論、卻極為殘酷的問題。

劉峻誠指出，2026年開局，世界地緣政治的節奏，被川普強行拉入一種近乎瘋狂的「極速模式」。這不只是個人風格的問題，而是一個時代訊號--以規則為核心的安全秩序正在退場，以交易為核心的權力秩序正在回歸。在這個新秩序中，「保護費」的時代已經結束。現在開始的，是一個更赤裸、也更誠實的時代：「資源換安全」。

小國的主權完整，越來越必須透過讓渡部分「核心權力」--國防、資源開發權、戰略節點的管轄權，來換取大國的安全承諾。未來數年，格陵蘭將成為一個巨大的實驗場--觀察一個民主主權國家，如何在維持名義尊嚴的同時，逐步將實際控制權轉移給一個更強勢的盟友。

他說，如果說格陵蘭交出的，是未來數十年的資源開發權與戰略部署空間；那麼對台灣而言，被擺上桌面的，可能是更深層的產業控制權、供應鏈主導權，甚至關鍵基礎設施的實質管轄權。今日台灣最大的風險，不是討論這些問題本身，而是拒絕討論。世界已經變了，「若我們仍用昨日的善意，去理解今日的權力政治，那麼歷史，終將以最殘酷的方式，替我們補上這一課。」