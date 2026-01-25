台美關稅底定 經濟影響轉正…財經首長將赴立院報告

台美對等關稅談判底定，政府相關單位評估，對我國產業與整體經濟衝擊明顯趨緩，確立戰略經濟夥伴關係，有助鞏固高科技產業競爭優勢，並為傳統製造業帶來復甦契機；甚至對今年經濟成長率的影響由負轉正。

經濟部推估，5奈米以下半導體先進製程產能，2030年台灣與美國比重約85：15，2036年調整為80：20，顯示未來台灣持續扮演全球半導體與AI生產核心，美國則為最重要的AI應用中心，雙方形成高度互補戰略夥伴關係。

立法院財政委員會預計明（26）日邀請財經部會進行專案報告。書面報告指出，台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，有助鞏固高科技產業競爭優勢，並為傳統製造業帶來復甦契機。多家國際金融機構同步上調今年台灣經濟成長預測，包括野村、瑞銀及星展，分別調升至4.4%、4.5%及4.8%。

經濟部委託智庫評估顯示，關稅調降後，對台灣GDP影響由原先負值區間，改善為0.00%至0.01%，由負轉正，整體經濟衝擊顯著降低。

在高科技產業方面，我國成為全球首個爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者不確定性，有助晶片出口與對美投資建立可預期的制度環境。

關稅結構調整亦為傳統產業帶來相對優勢。經濟部指出，過去因台美未簽署貿易協議，我國工業產品對美關稅普遍高於日、韓，現行15%且不疊加，表面與日韓齊平，但相較過往高關稅，反提升我國競爭力。

以工具機為例，過去台灣對美關稅4%，高於日本2.6%及韓國0%，現同為15%，有助產業爭取公平競爭環境；機械、汽車零組件、自行車、水五金及手工具等產業，也在稅率上優於中國大陸與越南等競爭對手。

因應後續布局，國發會提出強化產業競爭優勢、協助傳統產業轉型升級及推動全球多元布局等策略；經濟部則透過韌性特別預算，提供外銷貸款、研發轉型與海外拓市等支持措施，並以「台灣模式」推動對美投資，定位為供應鏈延伸而非移轉。

另根據財政部、金管會和中央銀行提出的書面報告顯示，因應美國對等關稅帶來的衝擊，三大財經部會都已經「準備好了」。中央銀行的書面報告指出，面對國際政經情勢變化及台美關稅貿易協議帶來的資金流動影響，央行具備充沛外幣流動性與政策工具，有能力維持新台幣匯率雙向動態穩定。