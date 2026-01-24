鄭麗君：信保機制首期估計12億美元 錢不一定會用掉

台美關稅談判底定，政府信用擔保機制預計透過國家融資保證機制，以專款分5期執行，提供赴美投資企業授信額度。行政院副院長鄭麗君今天表示，信保機制首期估計準備12億美元，且過往信保理賠率在1.5%左右，所以錢不一定會用掉。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

所謂政府信用擔保機制將透過國發會「國家融資保證機制」下設專案融資保證機制，初步以授信額度上限2500億美元規模設算，再考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，預估保證成數為5成至6成左右、承保倍數為15倍至20倍，專款規模將落在62.5億至100億美元之間，共分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。

各界關注信保機制細節，鄭麗君今天接受「台灣名人堂」電視專訪時解釋，專款估計62.5億美元到100億美元之間，且因為企業是逐步投資、MOU也沒有年限，預算不用一次到位，目前規劃分5期推進，第一期約略是62.5億美元的1/5，估計是12億美元，後續再隨企業融資需求逐步增加。

鄭麗君也強調，大家關注錢是不是就直接用掉，但事實上信保專款是一個保證的準備金，依據過往中小企業信保基金的經驗理賠率為1.5%，所以這個專款的錢是不一定會用掉的，而是希望當台灣高科技產業實力往國際延伸的時候，同時也讓金融產業擴大國際業務，讓金融產業國際化。

對於對等關稅15%不疊加，鄭麗君表示，這是一個非常重要的目標，因為過去美韓有自由貿易協定，美日有第一階段貿易協定，台灣很多輸美產品稅率本身就高於韓國跟日本輸美關稅，因此產業過去一直很辛苦，但談至對等關稅15%不疊加，等於台灣、日本、韓國來到一樣的立足點。

鄭麗君舉例，工具機輸美稅率從24%降到15%、機械產業從21.5%降為15%，都跟日韓的競爭對手拉齊；而水五金產業從22.6%降為15%、手工具產業從23.3%降為15%，也比中國逾40%、越南逾20%等競爭對手取得更優惠的稅率；台灣行銷世界的自行車稅率也從25.6%降到15%，低於越南與中國，大幅提升競爭優勢；其他如塑膠、紡織、醫療器材也都取得15%優勢。

農業部分，鄭麗君說，15%等於蝴蝶蘭稅率與競爭國荷蘭拉平、秋刀魚稅率與日韓齊平並且低於中國，另外吳郭魚稅率也優於競爭國中國、越南、印尼，再者毛豆也優於中國、越南與泰國等對手。

她表示，最重要就是台灣傳統產業拉平了跟競爭對手的差距，甚至比中國、東南亞等競爭對手還更有優勢。

鄭麗君強調，除了對等關稅外，談判團隊同步跟美國貿易代表署（USTR）爭取超過1000項的品項豁免對等關稅，但這須等台美對等貿易協定定案後，再來對外說明。

談到232關稅，鄭麗君說，232關稅是未來式的關稅，台美會再建立一個磋商機制持續爭取後續優惠，台灣目前預先取得最優惠，確保台灣取得美國232條款正在調查以及未來調查下所有項目的最惠國待遇。