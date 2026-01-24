台美關稅貿易協議 央行赴立院報告內容曝「有能力因應資金流動」

中央銀行總裁楊金龍將於26日赴立法院財政委員會進行專題報告，主題為「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」。央行於書面報告中強調，面對國際政經情勢變化及台美關稅貿易協議帶來的資金流動影響，央行具備充沛之外幣流動性與政策工具，有能力維持新台幣匯率的雙向動態穩定；如遇市場供需失衡致新台幣匯率出現過度波動，亦將適時進場調節，以維持新台幣匯率之動態穩定。

央行指出，長期以來我國存在顯著的超額儲蓄，2025年預估達5.42兆元新台幣，足以支應企業國內外投資需求。同時，對外貿易持續維持順差，國際收支結構健全，外債水準偏低。截至2024年底，我國淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；2025年底外匯存底約6,025.53億美元，民間部門存放於國內銀行的外匯存款約3,011億美元，其中美元占比約八成，顯示整體外幣資金存量與流量均相當充沛，為匯率穩定提供堅實基礎。

在制度面上，央行已建置完善的外匯管理與監理機制，包括大額結匯即時通報、資金進出申報制度，並輔以場外報表稽核與實地檢查，得以即時掌握資金流向與市場動態，持續強化風險控管。央行亦持有充沛的外幣流動性，可視市場狀況提供必要的資金調節，若新台幣匯率因供需失衡出現過度波動，將適時進場，以維持匯率的動態穩定。

央行回顧，自1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融危機與歐債危機，到2020年COVID-19疫情期間，均透過彈性且有效的貨幣政策與外匯管理措施，穩定市場信心，協助金融與經濟體系度過外部衝擊，累積豐富經驗。

針對台美關稅貿易協議，央行表示，雖然台灣企業對美直接投資2,500億美元，可能提高短期美元需求，但相關影響仍在可控範圍內。主因包括台灣科技大廠近年對美出口大幅成長，外幣流動性充裕，且大型出口商已累積可觀外匯資產，可直接支應投資所需。此外，企業可透過美元融資或發行美元債券，利用美元收入進行自然避險，加上投資計畫分階段執行，將有助於分散美元需求，降低對國內匯市的衝擊。

央行強調，長期以來，新台幣對美元波動度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣，有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。央行將持續密切關注資金流動與匯市變化，適時採取必要措施，確保新台幣匯率維持雙向、有序的動態穩定。