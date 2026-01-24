台美關稅拍板 國發會：對台GDP影響趨近零、提三大因應策略

台美關稅談判底定後，外界關注對產業與整體經濟影響。立法院財政委員會預計26日邀請國發會進行專案報告，國發會指出，隨著輸美對等關稅自32%調降至15%，且不疊加最惠國待遇（MFN），對我國產業與經濟衝擊已大幅降低，對GDP影響由原估「-0.78%至-0.3%」改善為「0.00%至0.01%」，並提出三大政府因應策略。

國發會報告指出，關稅調降後，不確定性顯著降低，近期多家國際金融機構上調台灣今年經濟成長預測，主因在於台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，有助鞏固高科技產業優勢，也為傳統製造業帶來復甦契機。包括野村、瑞銀、星展分別將今年台灣經濟成長率上調至4.4%、4.5%及4.8%，均高於主計總處預估的3.54%。

在政府因應作法上，國發會提出三大策略。首先是強化產業競爭優勢，從「引資、攬才、擴建設」三管齊下，協助企業深耕台灣。政府將推動「投資台灣三大方案2.0」及「領航企業研發深耕計畫（大A+計畫）」，加速企業投資，並吸引國際科技大廠來台設立研發與企業總部。

為維持AI供應鏈優勢，政府也將持續推動「AI新十大建設」，透過智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，鞏固半導體與AI伺服器競爭力；同時推動五大信賴產業，除強化半導體領先地位，也發展航太、安控、無人載具及智慧機器人等新興產業，掌握非紅供應鏈轉單效應。

第二，針對受關稅影響的傳統產業，政府已提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，支持產業轉型並安定就業，協助石化、工具機及精密機械等產業切入半導體與AI伺服器供應鏈，並成為航太、安控及無人載具製造鏈一環，帶動中小企業升級。

第三，因應全球供應鏈進入第二波重組，政府在台美談判中爭取以「台灣模式」協助業者進軍美國供應鏈，美方也承諾協助取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠及簽證等資源，有助我國半導體及ICT業者拓展美國市場。

國發會強調，未來政府將秉持「根留台灣、布局全球」的總體戰略，持續強化產業競爭力，協助傳統產業轉型升級，並推動全球多元布局。