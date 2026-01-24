對美投資2500億美元信保 會影響新台幣匯率？央行：仍在可控範圍

台美關稅談判底定，台灣企業將自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。中央銀行說明，這將提高台灣廠商對美元的需求，但對新台幣匯率的影響仍在可控範圍。

立法院財政委員會週一將邀請財經部會首長就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告。

央行書面報告表示，本次台美關稅貿易協議要求台灣對美直接投資2500億美元，將提高台灣廠商對美元的需求，就綜合因素研判，對新台幣匯率的影響仍在可控範圍。主因在於，此次規劃赴美投資的台灣科技大廠，近年對美國商品出口大幅成長，具有充沛的外幣流動性。

央行說明，長期以來，大型出口商每年淨出口金額龐大，已累積相當規模的外匯資產，因此其可動用自有外匯作為赴美投資的美元資金來源，未必需要透過新台幣結購美元再行匯出，可降低對國內匯市的影響。

央行指出，倘若台灣廠商因赴美投資而產生融資需求，由於其未來收入以美元計價，廠商可逕自發行美元債券或透過銀行取得美元融通，未來再以美元收入來償還美元債券或支付美元貸款，達成自然避險效果，這對台灣匯市的影響應屬有限。

央行補充，本次台美貿易協議預計於數年內分階段執行，有助於分散廠商對美元的需求，進一步緩和對台灣匯市的影響。

對於維持新台幣匯率雙向動態穩定，央行解釋，我國存在顯著的超額儲蓄，2025年預估為新台幣5.42兆元，足以支應廠商國內外投資需求；同時對外貿易持續呈現順差，國際收支健全且外債極低，截至2024年底，淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；截至2025年12月底外匯存底約6025.53億美元；民間部門存放國內銀行的外匯存款金額約3011億美元，反映外幣資金存量與流量相當充沛。

央行提到，已建置完善的外匯管理機制，並持有充沛的外幣流動性，足以因應外匯市場波動，維持外匯市場穩定運作。而美國總統川普宣布對等關稅迄今，新台幣對美元匯率升幅居中；長期以來，新台幣對美元匯率及波動幅度相對穩定，波動度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣，有利廠商的報價與營運，亦有助金融穩定與經濟成長。

至於對民生通膨影響，央行談及，去年以美元計價的進口物價年減2%，以新台幣計價的進口物價年減4.84%，進口成本降低，無輸入性通膨壓力。同時，台灣消費者物價指數（CPI）年增率由2024年的2.18%續降為1.66%，為2021年以來最低，且剔除核心CPI的年增率亦續降為1.66%，低於2024年的1.88%。

央行強調，將持續關注台美關稅貿易協議後續發展，及其對國內通膨情勢及新台幣匯率的影響。若有新台幣匯率過度波動而不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責維持外匯市場秩序。此外，將依據國內經濟金融情勢變化，適時調整貨幣政策，以落實央行維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。