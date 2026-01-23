因應美國對等關稅 財政部三管齊下、國安基金視情況啟動

立法院財政委員會26日將邀請六大財經部會首長，針對台美關稅對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。根據財政部提出的報告中指出，從「金融支持」、「租稅協助」及「簡化通關」三大面向因應美國對等關稅影響；其中國安基金也將視必要情況隨時召開因應。

根據報告顯示，在金融支持方面，針對貿易融資利息減收自去年8月7日開辦至今年1月16日止，已實質協助2,940家廠商，利息減收金額23.9億元，其中中小企業占84.9%；而在輸出保險費用減免部分截至1月16日，已協助621家廠商，費用減免6,459件，金額約5,700萬元。後續也將透過公股銀行協助措施，對符合條件者提供緩繳本息或展延借款年期，以減輕企業資金壓力。

在租稅協助方面，依《產業創新條例》，針對「研發創新」、「智慧轉型」及「新創事業發展」三大面向，提供研發支出投資抵減、智慧機械等設備投資抵減、實質投資列為未分配盈餘減除項目，以及新創投資相關租稅優惠，協助企業升級轉型；同時擴大投資抵減適用範圍，延長智慧機械等投資抵減施行至2029年底，適用範圍新增AI與節能減碳，並將支出上限提高至20億元，同時放寬新創事業適用條件，鼓勵資金挹注新創。

此外，財政部也提出，延期或分期繳稅受影響納稅義務人得申請免加計利息延期或分期繳納，延期最長1年，分期最長3年；營業人如發生營運困難，得申請退還營業稅溢付稅額，最高30萬元；因美國對等關稅影響出口者，自去年10月15日起，原料稅沖退期限准予展延1年等三大措施。

至於在簡化通關措施則是提供保稅區通關全免裝箱單以及擴大實施海關遠端稽核協助業者。 財政部也提到，在國安基金動態部分為因應美國對等關稅衝擊，自去年4月起執行安定市場任務，並於今年1月12日經委員會決議，考量市場已回歸正常秩序，停止執行安定市場任務，回歸市場機制；惟仍將持續關注政經情勢，必要時隨時召開會議因應。