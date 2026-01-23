快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

汽車零組件關稅降至15%業界振奮 經濟部：助出口接單

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

經濟部次長何晉滄23日陪同行政院長卓榮泰出席汽車產業座談會，會後表示，台美關稅談判已取得初步成果，美方對部分232關稅產品，包括汽車相關產品，給予15%的優惠稅率，對我國汽車整車與零組件產業形成重大利多。院長此行主要是傾聽產業意見，了解關稅調降後，政府在出口接單與產業升級轉型上，還有哪些可進一步協助之處。

何晉滄指出，汽車相關產品關稅由原本約26.25%降至15%，幅度相當可觀，且與歐盟、日本、韓國等主要競爭國家的稅率水準一致，有助我國產業在北美市場重拾競爭力。多數業者反映，關稅調降對未來出口接單相當有利，並對訂單回流抱持高度期待，特別是美國市場仍是我國汽車產業最重要的出口市場之一。

針對業界關切優惠稅率的實施時程，何晉滄表示，後續仍須待美方完成相關行政程序並正式公告，實際生效時間將以美方發布為準；政府也將持續與美方保持溝通，協助產業掌握最新進度。

在政府配套方面，何晉滄說，經濟部已於特別預算中編列460億元，協助業者進行市場多元布局、出口拓銷以及研發與升級轉型，相關補助資源將鼓勵廠商善加運用，無論是在轉型升級或拓展海外市場階段，都能獲得支持。

座談會中，業者也反映人力短缺問題，期盼外籍人力政策進一步放寬。何晉滄指出，行政院去年已通過人力精進方案，只要企業為本國員工加薪2,000元，即可取得外籍移工配額，相關人數與比例均已放寬，可望紓解產業用人壓力。

此外，碳費也是業界高度關切議題。何晉滄表示，環境部已設計多項配套，只要業者提出自主減量計畫並通過審查，碳費可享有折減，經濟部也將視需要提供輔導協助，協助企業因應減碳轉型需求。

何晉滄強調，政府已成立「產業競爭力服務團」，提供企業在技術升級、導入AI應用、研發轉型及市場拓銷等面向的整合協助。未來在關稅條件逐步明朗後，企業拓展市場過程中若有需求，政府資源已準備到位，將持續與產業並肩合作，協助提升整體競爭力。

台美關稅

延伸閱讀

主計總處分析台美關稅3效益 115年經濟成長率可望上修

漂亮的全壘打？台美關稅拍板 藍委揭背後隱藏代價：不該透支未來

歐盟暫停關稅優惠 印度銷歐盟87%產品受影響

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

相關新聞

漂亮的全壘打？台美關稅拍板 藍委揭背後隱藏代價：不該透支未來

台美關稅底定，國民黨立委鄭正鈐指出，民進黨政府稱台美談判換得15%對等關稅是「漂亮的全壘打」，背後隱藏著龐大的財政代價，...

台美關稅15％ 外銷車燈業者振奮：第一季訂單可快速回流

行政院長卓榮泰今天率領行政團隊與台南車輛零組件產業座談溝通，業者肯定此次台美關稅談判結果，對外銷廠商幫助相當明顯，有業者...

主計總處分析台美關稅3效益 115年經濟成長率可望上修

台美關稅底定，主計總處認為，業者增加在美國投資，但仍持續擴增國內投資，且關稅貿易協議有助國內物價穩定，加上外在不確定因素...

影／喊台灣產業千載難逢的機會 卓榮泰：15%關稅成「新的世界海平面」

行政院長卓榮泰今天下午與台南車輛零組件產業座談，他說，台美經貿談判尚未完成，目前和美方簽訂台美投資備忘錄，後面還有關鍵的...

台美關稅底定對台股有影響？下周將赴立院報告 金管會報告今出爐

立法院財委會在下周一（26日）安排國發會、金管會、央行、經濟部等部會首長，以「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體 財經...

對等關稅降至15% 卓榮泰：政府啟動產業座談、強化支持措施

行政院長卓榮泰23日表示，我國對等關稅已從最初的32%逐步降至15%，與鄰近國家相比，整體競爭力仍得以保存。不過，各產業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。