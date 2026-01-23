汽車零組件關稅降至15%業界振奮 經濟部：助出口接單

經濟部次長何晉滄23日陪同行政院長卓榮泰出席汽車產業座談會，會後表示，台美關稅談判已取得初步成果，美方對部分232關稅產品，包括汽車相關產品，給予15%的優惠稅率，對我國汽車整車與零組件產業形成重大利多。院長此行主要是傾聽產業意見，了解關稅調降後，政府在出口接單與產業升級轉型上，還有哪些可進一步協助之處。

何晉滄指出，汽車相關產品關稅由原本約26.25%降至15%，幅度相當可觀，且與歐盟、日本、韓國等主要競爭國家的稅率水準一致，有助我國產業在北美市場重拾競爭力。多數業者反映，關稅調降對未來出口接單相當有利，並對訂單回流抱持高度期待，特別是美國市場仍是我國汽車產業最重要的出口市場之一。

針對業界關切優惠稅率的實施時程，何晉滄表示，後續仍須待美方完成相關行政程序並正式公告，實際生效時間將以美方發布為準；政府也將持續與美方保持溝通，協助產業掌握最新進度。

在政府配套方面，何晉滄說，經濟部已於特別預算中編列460億元，協助業者進行市場多元布局、出口拓銷以及研發與升級轉型，相關補助資源將鼓勵廠商善加運用，無論是在轉型升級或拓展海外市場階段，都能獲得支持。

座談會中，業者也反映人力短缺問題，期盼外籍人力政策進一步放寬。何晉滄指出，行政院去年已通過人力精進方案，只要企業為本國員工加薪2,000元，即可取得外籍移工配額，相關人數與比例均已放寬，可望紓解產業用人壓力。

此外，碳費也是業界高度關切議題。何晉滄表示，環境部已設計多項配套，只要業者提出自主減量計畫並通過審查，碳費可享有折減，經濟部也將視需要提供輔導協助，協助企業因應減碳轉型需求。

何晉滄強調，政府已成立「產業競爭力服務團」，提供企業在技術升級、導入AI應用、研發轉型及市場拓銷等面向的整合協助。未來在關稅條件逐步明朗後，企業拓展市場過程中若有需求，政府資源已準備到位，將持續與產業並肩合作，協助提升整體競爭力。