台美關稅15％ 外銷車燈業者振奮：第一季訂單可快速回流

行政院長卓榮泰今天率領行政團隊與台南車輛零組件產業座談溝通，業者肯定此次台美關稅談判結果，對外銷廠商幫助相當明顯，有業者在得知關稅調降消息後，第一時間訂機票前往美國，親自與客戶洽談訂單，預期今年第一季和第二季的訂單將「快速回流」。

巨鎧精密工業公司副總經理熊金鐸表示，原先若加計對等關稅與附加稅，整體稅率最高可能達到約26.25%，如今一口氣降至約15%，對以北美市場為主的車燈外銷業者而言，提升接單競爭力。董事長在得知關稅調降消息後，第一時間訂機票前往美國，馬上與客戶洽談訂單。

他提到希望政府持續支持外銷導向企業參與國際大型展會，特別是對以MIT品牌拓展國際市場的廠商，能提供更實質的參展補助。院長說明目前行政院方案中已納入「爭取訂單」相關補助措施，單一廠商最高可補助500萬元，對企業幫助非常大，後續將盡速研究向相關部會申請；同時貿易署等也有補助也會來爭取。

至於訂單狀況，熊金鐸說，北美市場需求其實仍在，但關稅的不確定性合作廠商會推辭訂單比較保守，導致去年第四季表現不如預期，關稅15%確定下來，預期訂單將「快速回流」。在與日本、韓國站在平等基礎下競爭，相較中國大陸與越南關稅差距大，行政團隊談判下來後對台灣車燈產業的競爭力明顯提升。預期今年第一季、第二季訂單可望快速回流。

經濟部次長何晉滄出席產業座談會後表示，台美貿易談判已取得初步成果。雙方簽署備忘錄（MOU）後，原本對台灣汽車及相關零組件課徵的232條款關稅，從原本的26.25%下降至15%，與歐盟、韓國及日本的關稅水平一致，對台灣汽車產業及零組件供應鏈帶來顯著振奮。業者普遍認為，這將有助於未來出口接單及市場拓展。

何晉滄指出，業者關心關稅措施的實施時間點，目前仍需等待美方完成行政程序並公告確切日期。此外，產業界亦關注政府在出口市場拓展及升級轉型上的支援。經濟部已編列460億元特別預算，用於市場多元開拓、研發及升級轉型補助，業者表示將善加利用。

針對人力短缺問題，何晉滄說，行政院去年已通過「人力經濟方案」，企業只要為本國員工加薪2000元，即可取得外勞配額，減輕用人壓力。關於碳費負擔，環境部提供自主減碳計畫審查與折抵措施，經濟部可提供輔導協助。