美參議員訪團：雙重課稅達成台美雙贏 肯定台積電投資規模

談到雙重課稅議題，蓋耶哥指出，這是達成台美雙贏的課題，對亞利桑那更是如此。台灣企業，尤其台積電（2330）在地投資規模令人印象深刻，亞利桑那州民眾非常自豪於這段夥伴關係與投資成果。部分亞利桑那州的企業也已在台灣拓展業務，特別是在無人機領域，期待未來進一步擴大雙邊合作。

美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪團23日下午晉見賴清德總統。

賴總統致詞提到，蓋耶哥參議員在眾議員任內是眾院軍事委員會成員，長期關注國際安全與印太情勢，更多次在「國防授權法案」推動友台條文，對此深表感謝。

賴總統表示，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。

他認為，近期中國大陸持續增加在台海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對台壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

賴總統指出，面對威權國家的威脅，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知台灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。因此去年提出400億美元國防特別預算案，預計分八年落實，要擴大投資台灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」。

他強調，台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

賴總統指出，在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，感謝谷立言（Raymond Greene）處長的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。

他說，尤其蓋耶哥參議員來自亞利桑那州，最近台北到鳳凰城的直飛航線已經正式啟航，此次來訪就是搭乘這條直飛航線。另外，台積電前往亞利桑那州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係。

賴總統提到，誠摯期盼蓋耶哥可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。並再次感謝來訪，祝福行程收穫滿滿，也期待未來再次訪台，繼續支持台灣。

副總統蕭美琴致詞表示，美國亞利桑那州已成為台灣極為重要的夥伴。在地緣政治方面，亞利桑那州長期提供我F-16飛行員訓練場域，並在台灣持續接收新型戰機、逐步納入機隊的過程中支持我國飛行員訓練。

她指出，在經濟合作方面，台積電在美國的投資是美國史上規模最大的外國直接綠地投資案。隨著台積電因應市場需求而持續擴大全球產能，美國持續是台灣重要的合作夥伴。

蕭美琴特別肯定美國聯邦政府、亞利桑那州及鳳凰城，在台廠面對法規與許可等多項挑戰時給予高度支持。台灣政府在與美國商務部的討論過程中，也分享台灣工業園區模式的成功經驗。

蕭美琴說，相信台美產業與經濟合作，不僅是企業擴展版圖的成就，也是台灣對全球的貢獻之一。希望持續強化台美間的連結與交流，促進雙向互利的夥伴關係，並再次歡迎訪團來台。

蓋耶哥致詞提到，自2018年以來，台美關係和台灣自身都有相當大的變化。賴總統提出的國防預算規劃，已在美國國會獲得高度關注。台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

蓋耶哥表示，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，以及成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

蓋耶哥說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛台灣的主權與發展空間。