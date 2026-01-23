影／喊台灣產業千載難逢的機會 卓榮泰：15%關稅成「新的世界海平面」

行政院長卓榮泰今天下午與台南車輛零組件產業座談，他說，台美經貿談判尚未完成，目前和美方簽訂台美投資備忘錄，後面還有關鍵的台美貿易協議，期待近期有較明確進展，仍需努力，政府會與產業界站在同一陣線，持續傾聽各行各業的需求，確保在新一輪全球關稅秩序下，台灣產業能穩住競爭力、持續升級轉型。

卓榮泰說，台美貿易談判是一條非常漫長的路，美國總統川普去年4月2日宣布對等關稅政策後，台美經貿環境即進入高度不確定狀態。行政院早在2024年10月、美國總統大選結果尚未出爐前，即預判美方經貿政策可能出現重大變化，率先成立「經濟外交工作小組」，將經濟與外交整合運作，這在過去政府體系中並無前例。

卓榮泰說，美國大選結束後，行政院再設立「台美經貿專案小組」，針對美方可能啟動的新經貿秩序進行事前推估，並分別就關稅調升10%、20%與30%進行低、中、高三種衝擊評估，若關稅上調10%，政府須投入逾300億元協助產業；20%約需500多億元；若達30%，支援規模將上看800億元以上。

也因此，4月2日美方宣布關稅政策後48小時內，行政院即對外提出以高推估為基準、總額約880億元的產業支持方案，成為全球第一個提出具體產業因應措施的政府。後續經滾動式檢討，相關經費再提高至930億元，並納入特別預算。

卓榮泰坦言，歷經近10個月的長期談判，大家處於不穩定的狀態，關稅最終落點未明前，政府仍先行啟動多項「以緩濟急」措施，包括勞工安定、農業與中小企業支援機制，降低衝擊，關稅逐步明朗，一切計算就清楚，政府產業支持也明確，大家盡量向國外爭取有利訂單，把產業發展起來。

卓榮泰指出，目前台灣已在第一階段達成四項重要成果，包括台美關稅貿易第1個階段15%對等關稅落定，台灣取得全球第1個、也可能是唯一一個高科技232關稅最惠國待遇，美貿易關係朝戰略夥伴邁進，以及推動「台灣模式」，台灣希望協助美國成立1個產業聚落，整合整個供應鏈，不只協助國外廠商，也能服務台灣赴美產業，讓美方非常重視。

他強調，汽車與車輛零組件產業正面臨從燃油車轉向電動化、智慧化的結構性變革，政府將持續推動以大帶小、整鏈升級，並透過特別預算與台美關稅產業支持方案，依農民、勞工、中小企業等不同身分，提供對應協助。

卓榮泰表示，即便實際關稅未達最高推估，政府也不會退縮回來，經立法院同意的特別預算「該用就用」，不足之處可再加碼、延長。他形容15%的關稅已成為「新的世界海平面」，在相同基準下，台灣憑藉效率、研發能量與資本市場實力，很有效率的勞動力，具競爭優勢，政府會幫大家捉住機會，這樣的機會是千載難逢。