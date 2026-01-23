下周一到立院報告台美關稅協議對股市影響 金管會報告今日出爐

立法院財委會在下周一（26日）安排國發會、金管會、央行、經濟部等部會首長，以「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」為題進行專案報告，金管會主委彭金隆將赴財委會備詢，金管會的報告提前在今日出爐，對於台美關稅協議對股市影響評估，金管會認為在關稅稅率確定之後，有助市場朝正面方向進展。

金管會在報告中分析，隨著台美協議確立15%對等關稅且不疊加的架構，與日、韓、歐盟相同，並爭取到半導體及其衍生品的最優惠待遇，使台廠在國際競爭中與日、韓處於公平基準點，甚至相較越南及中國還享有優勢，將能有效排除出口成本劣勢，讓台灣的產業可充分發揮競爭優勢，且將有助於降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股的信心，有助市場朝正面進展。

金管會也表示，去年全年台股加權股價指數上漲25.74%，同期間國際主要股市如南韓漲幅75.63%、深圳漲幅29.87%、香港漲幅27.77%、日本漲幅 26.18%、新加坡漲幅22.67%、上海漲幅18.41%、美國道瓊漲幅12.97%等，台股漲幅介於國際主要股市之間，整體表現相對持穩。台美協議公布後5個交易日，台股大盤指數漲幅2.64%，同期間成交量日均成交值亦較公布前二周成長6.67%，外資亦在公布後5個交易日持續買超台股79.29億元，同時從半導體等電子相關產業類股表現在成交比重與類股指數變化，顯示半導體產業仍維持核心地位。

金管會指出，去年底累計全體上市櫃公司的營收合計約新台幣49.57兆元，較去年同期增加13.78%，為歷年同期最高，顯見我國產業具有因應外在經濟環境變化之競爭力及韌性，金管會已請證交所及櫃買中心持續注意美國關稅措施情形，如上市櫃公司財務業務發生重大影響情事，應督促依規定及時公開相關資訊，並鼓勵其舉辦法人說明會，充分揭露市場資訊。