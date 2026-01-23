漂亮的全壘打？台美關稅拍板 藍委揭背後隱藏代價：不該透支未來

台美關稅底定，國民黨立委鄭正鈐指出，民進黨政府稱台美談判換得15%對等關稅是「漂亮的全壘打」，背後隱藏著龐大的財政代價，恐怕是政府不敢告訴國人的真相，政府承諾2500億美元直接投資與2500億美元政府融資擔保，相當於台灣近5年的總預算，占GDP比重高達62.5%，台灣人均需承擔約64萬元投資責任。

鄭正鈐指出，為了換取15%關稅，政府承諾2500億美元直接投資與2500億美元政府融資擔保，合計高達15兆元。這筆金額相當於台灣近5年的總預算，占GDP比重高達62.5%，遠高於日本的12.8%與南韓的19.4%；換算下來台灣人均需承擔約64萬元的投資責任。

鄭正鈐說，這樣的資金配置不僅排擠國內投資，更可能對本土就業與產業發展造成長期壓力。尤其在半導體產業方面，所謂「直接投資＋政府融資」實際上就是台積電赴美設廠，並帶動上下游供應鏈外移。美方官員更公開表示，目標是在川普任內將台灣40%的半導體供應鏈移轉至美國。

鄭正鈐警告，這不僅涉及台積電，更牽動2300家供應商和逾10萬名工程師人才出走，恐導致台灣「護國神山」群出現空洞化危機。台美談判的影響層面早已超越當年的服貿，政府理應比照服貿先例，提出完整影響評估報告並送交立法院審查；然而至今，政府既未交代投資時程，也未送審，卻急於對內宣傳勝利、對外慶祝數字。