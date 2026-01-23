台美關稅協議定案 金管會：確定性有助市場發展

立法院財政委員會將於1月26日召開會議，金管會就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」提出報告，針對國內股市之影響提出看法，認為確定性有助於市場正向發展，因應策略則主要從監理面、保戶投資人權益和維護市場運作持續觀察市場動向。

金管會報告指出，股市方面，2025年全年台股加權股價指數上漲25.74%，同期間國際主要股市如韓國漲幅75.63%、深圳漲幅29.87%、香港漲幅27.77%、日本漲幅26.18%、新加坡漲幅22.67%、上海漲幅18.41%、美國道瓊漲幅12.97%等，台股漲幅介於國際主要股市之間，整體表現相對持穩。

針對台美關稅協議對股市之影響評估，金管會表示，市場對台美關稅協議於15日完成並對外宣告，公告後，15到20日期間，台股大盤指數漲幅達2.64%，同期間成交量日均成交值亦較公布前的2到14日成長6.67％，另外資於協議公布後同一周持續買超台股79.29億元。

進一步觀察半導體等電子相關產業類股表現，該協議公開前後，半導體等電子業相關類股成交比重與類股指數變化顯示，半導體產業仍維持核心地位。隨著台美協議確立為15％對等關稅且不疊加之架構，與日本、韓國和歐盟相同，並爭取到半導體及其衍生品最優惠待遇，金管會表示，使台廠在國際競爭中與日、韓處於公平基準點，且較越南和中國大陸享有優勢，有效排除出口成本劣勢，將有助於降低上市櫃公司營收之不確定性，提升投資人對台股的信心，有助於市場朝正面進展。

金管會指出，股市短期雖易受國內外金融情勢變化影響，但長期仍將回歸基本面。統計顯示，我國上市櫃公司去年12月底累計營收合計約新台幣49.57兆元，較2024年同期增加13.78％，為歷年同期最高，我國產業具有因應外在經濟環境變化之競爭力及韌性。

金管會已請證交所及櫃買中心持續注意美國關稅措施情形，如上市櫃公司財務業務發生重大影響情事，應督促依規定及時公開相關資訊，並鼓勵其舉辦法人說明會，充分揭露市場資訊。另金管會尊重證券市場的運作機制，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。

金管會表示，持續密切關注台美關稅貿易協議對國內股市及產業之影響，並適時評估採行相關措施，以維護金融市場之健全發展與對產業之支持。