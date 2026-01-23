美降台關稅 德投資署：台外貿動能增強德商也受惠

德國聯邦外貿與投資署22日發布報告指出，美國將台灣對等關稅下調至15%，與日本、南韓及歐盟水準一致，有助穩定台灣在全球供應鏈中的競爭地位，也為深度參與台灣高科技供應鏈的德國企業帶來利多。

德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署（GTAI）最新報告分析，美對台對等關稅調降有助減輕台灣在國際市場上的競爭壓力，讓台灣產品在價格上不輸給其他主要出口國，對以半導體、資通訊及高階製造為主的台灣經濟尤其有利。

報告引中華民國工商協進會說法，台灣能與日本、南韓及歐盟適用相同關稅水準，有助台灣高科技產業在全球市場中維持競爭力。

報告指出，美國目前仍未對台灣半導體及相關電子產品課徵關稅；台灣則承諾未來在美國投資，協助強化美國的產業供應鏈，包括台灣企業直接投入新廠建設，例如台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠，以及生產支援人工智慧發展的高效能伺服器與電子設備，也透過政府提供信用保證，協助廠商赴美投資。

報告認為，這項協議在歷經數月談判後，對台灣政府而言屬「相對可接受的結果」，但仍有變數，包括美方要求部分輸台產品免關稅，以及協議尚須台灣立法院審議通過。加上美國貿易政策波動性高，協議能否長期維持仍待觀察。

儘管如此，短期內台灣企業已可在較穩定的政策環境下進行投資與產能規劃，這對在台營運或與台灣企業深度合作的德國企業同樣有利。

報告說明，德國企業雖少直接由台灣出口產品至美國，但透過供應機械設備、關鍵零組件與材料，間接參與台灣對美出口供應鏈，涵蓋半導體設備、電子零組件、汽車與航太產業。

德國仍是台灣重要的進口來源之一，報告提到，2025年台灣自德國進口金額約143億美元，主要為機械設備與車輛，其中高科技製造用生產設備首度成為最大宗，顯示台灣產業升級過程中，對德國工業技術的需求持續增加。

至於台灣對德出口則約74億美元，雙邊貿易呈現台灣逆差69億美元，但明顯低於台灣對日本與南韓的逆差規模。

德國聯邦外貿與投資署預期，在人工智慧、半導體與高效能運算需求持續推升下，2026年台灣外貿動能可望延續，德國企業也將持續受惠於其在台灣供應鏈中的角色。