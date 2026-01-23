對等關稅降至15% 卓榮泰：政府啟動產業座談、強化支持措施

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。行政院提供／中央社
行政院卓榮泰23日表示，我國對等關稅已從最初的32%逐步降至15%，與鄰近國家相比，整體競爭力仍得以保存。不過，各產業面臨的衝擊與問題不盡相同，政府必須更積極走向民間、走向產業，實際了解需求，並即時提供協助。

卓榮泰23日南下拜訪產業、接受媒體採訪時指出，政府談判團隊歷經9個多月，已與美方完成第一階段談判，雙方投資備忘錄已告一段落，後續仍有貿易協定待處理。透過談判，已讓產業界清楚感受到，對等關稅由32%降至20%，再調整為目前的15%，在此水準下，我國相較鄰近國家的競爭力仍能維持，這一點相當關鍵。

卓榮泰強調，雖然整體競爭力守住，但不同產業仍面臨各自的調適壓力，因此政府自本周起，已全面展開與產業界的溝通與座談。他表示，總統與行政院團隊都將密集與產業界交流，聽取在現行關稅條件下，政府還有哪些地方需要加強著力。

卓榮泰指出，今日拜訪的企業為製程管路領域具競爭力的台灣隱形冠軍，希望藉由實地交流，了解在關稅環境變化下，產業最需要政府協助的方向。稍後也將出席汽車零組件產業座談，透過一系列產業行程，全面掌握產業現況與需求。

他表示，待台美雙方後續貿易協定完成簽訂後，政府將更快速推動已規劃的產業支持特別預算，確保政策能夠全面、有效落實。無論是協助出口業者拓展國際市場，或是推動國內產業轉型、升級與研發，甚至提供更多金融支持，政府都將極力、及時到位。

卓榮泰也指出，將要求金融機構主動了解產業界面臨的問題，提供更積極的服務與協助，讓產業在調適關稅衝擊的同時，能夠獲得行政與金融體系的全方位支持，穩定產業發展動能。

