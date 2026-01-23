台美關稅談判後走向民間、產業 卓榮泰：把對產業的支持做到位

行政院院長卓榮泰今南下台南，聽取台美關稅談判後各產業界意見，下午走訪台積電供應鏈之一半導體製管路設計、配管工程管理及設備零組件製作的錸恩帕斯科技公司，他強調，政府正積極走向民間、產業，讓產業界調適關稅的同時，把國內行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。

卓榮泰指出，談判團隊長達9個多月跟美方談定，第一階段看到投資備忘錄，讓業界感受到從一開始32%對等關稅，到20%，現在調整到15%。這15%與鄰近國家相比，競爭力是保持住的，這點非常重要。但各別產業都有各別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間、走向產業。

卓榮泰說，總統及行政院這一周開始和產業溝通座談，錸恩帕斯科技是製程管路相當好的台灣隱形冠軍，想聽看看這樣關稅環境下，業者還需要政府多著力哪一些，稍後還有汽車零組件產業座談會，這樣走下來對接下來的台美雙方貿易協議簽定後，更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛有效的實施下去，不論對出口多增加一些國際市場開發，或國內產業轉型升級研發，甚至更多金融支持都會極力即時做到位。