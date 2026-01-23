快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

台美關稅談判後走向民間、產業 卓榮泰：把對產業的支持做到位

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
卓榮泰說，產業界調適關稅的同時，把國內該有的行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。記者邵心杰／攝影
卓榮泰說，產業界調適關稅的同時，把國內該有的行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。記者邵心杰／攝影

行政院院長卓榮泰今南下台南，聽取台美關稅談判後各產業界意見，下午走訪台積電供應鏈之一半導體製管路設計、配管工程管理及設備零組件製作的錸恩帕斯科技公司，他強調，政府正積極走向民間、產業，讓產業界調適關稅的同時，把國內行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。

卓榮泰指出，談判團隊長達9個多月跟美方談定，第一階段看到投資備忘錄，讓業界感受到從一開始32%對等關稅，到20%，現在調整到15%。這15%與鄰近國家相比，競爭力是保持住的，這點非常重要。但各別產業都有各別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間、走向產業。

卓榮泰說，總統及行政院這一周開始和產業溝通座談，錸恩帕斯科技是製程管路相當好的台灣隱形冠軍，想聽看看這樣關稅環境下，業者還需要政府多著力哪一些，稍後還有汽車零組件產業座談會，這樣走下來對接下來的台美雙方貿易協議簽定後，更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛有效的實施下去，不論對出口多增加一些國際市場開發，或國內產業轉型升級研發，甚至更多金融支持都會極力即時做到位。

卓榮泰表示，也會要求金融機構主動了解產業界的問題，主動服務、出擊，讓產業界調適關稅的同時，把國內該有的行政與金融對產業界的支持各方面積極主動的做到位。

卓榮泰說，目前各別產業都有各別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間、走向產業。記者邵心杰／攝影
卓榮泰說，目前各別產業都有各別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間、走向產業。記者邵心杰／攝影

台美關稅 卓榮泰

延伸閱讀

要卓揆別像賴總統「沒出息」 藍提案3對3電視辯論 立院逕付二讀

影／曾文、南化水庫聯通管通水 卓榮泰：一條水管救了全世界

藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

卓榮泰嗆辯論預算又改口 羅智強：蔣幹不要裝呂布

相關新聞

台美關稅談判後走向民間、產業 卓榮泰：把對產業的支持做到位

行政院院長卓榮泰今南下台南，聽取台美關稅談判後各產業界意見，下午走訪台積電供應鏈之一半導體製管路設計、配管工程管理及設備...

施俊吉示警：對美投資 未來潛在GDP扣15兆

行政院前副院長施俊吉憂心，台美關稅底定後，我對美投資承諾將使台灣未來數年潛在ＧＤＰ（國內生產毛額）先扣新台幣十五兆元。國...

學者看對美投資：加廠房設備 影響逾20兆未來潛在GDP

台美關稅談判底定，行政院前副院長施俊吉憂慮相關投資恐衝擊台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）。中央大學經濟系教授吳大任認同施俊吉說...

對美投資衝擊台灣GDP？國發會：須以長期動態觀點來分析

台美關稅談判底定，但前行政院副院長施俊吉憂慮相關投資恐衝擊台灣GDP（國內生產毛額）。對此，國發會強調，不應以靜態方式直...

國發會：台美關稅底定 對GDP影響由負轉正

台美關稅底定，外界憂心可能影響台灣潛在國內生產毛額（GDP），國發會今天做出4點說明，並引用數據指出輸美對等關稅自32%...

施俊吉憂對美投資GDP先扣15兆 政院：獲利回流可挹注國內投資

行政院前副院長施俊吉指出，台美關稅談判，台灣企業直接投資美國2500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。