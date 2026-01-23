學者看對美投資：加廠房設備 影響逾20兆未來潛在GDP

台美關稅談判底定，行政院前副院長施俊吉憂慮相關投資恐衝擊台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）。中央大學經濟系教授吳大任認同施俊吉說法，因為廠商資源有限，赴美投資將排擠企業未來幾年在台衍伸的廠房、機械設備投資，表面上是十五兆元，加上相關投資規模，可能達廿兆元以上；對台灣經濟成長率的負面衝擊，今年或許不明顯，明年起會愈來愈大。

吳大任指出，廠商未來若是大量赴美投資，在資源有限的情況下，勢將排擠在台投資，相關的廠房、土地及機器設備都跟著消失，ＧＤＰ規模勢必減少，他認同施俊吉所說，「不只當年度ＧＤＰ規模減少，未來幾年的潛在ＧＤＰ都會跟著減少」。

雖然企業投資金額不一定全部放在台灣，也有可能是把投資動能集中放在美國，減少或放棄越南、印度投資，但吳大任認為，台灣畢竟是企業原本主要投資主力，衝擊一定最大，如將上述衍伸的廠房、設備投資減損計入，也許未來幾年不只影響十五兆元，至少廿兆元以上，且接近台灣一年名目ＧＤＰ總額。

其次，當半導體在美投資生產，可直接滿足美國企業需求，未來，美國企業就無需再下單給台灣企業，也會影響台灣出口產值，最後經濟成長率就只剩政府支出及消費支撐。消費部分也可能因為人才跟著企業到美國，高薪家庭消費移轉美國，影響台灣消費力道。

政府不斷強調，台灣模式投資美國分為兩部分，不可加總。但吳大任說，美國商務部長盧特尼克已喊出台灣承諾投資五千億美元，「美國不會管台灣政府如何說明操作，以川普總統個性，一定會要五千億美元投資到位」。

吳大任表示，不管五千億美元分幾年投資，近期企業赴美投資速度會逐步加大，排擠效應今年就會浮現，明年起更明顯。