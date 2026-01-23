聽新聞
施俊吉示警：對美投資 未來潛在GDP扣15兆

聯合報／ 記者黃婉婷林海／台北報導
行政院前副院長施俊吉。圖／本報資料照片
行政院前副院長施俊吉。圖／本報資料照片

行政院前副院長施俊吉憂心，台美關稅底定後，我對美投資承諾將使台灣未來數年潛在ＧＤＰ（國內生產毛額）先扣新台幣十五兆元。國發會指出，台美產業互補，美企美光和輝達都加碼投資台灣，且台美雙向投資促使技術提升，有助台灣長期經濟成長；行政院則說，台灣企業投資獲利，也會讓擴大在台投資。

台美日前簽訂投資備忘錄，包括台灣企業自主投資兩千五百億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高兩千五百億美元的企業授信額度等。施俊吉指出，台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是五千億美元。

施俊吉表示，由於在美投資，不能算作是我國的ＧＤＰ，未來數年潛在的ＧＤＰ要先扣掉新台幣十五兆元。

行政院發言人李慧芝昨重申，企業投資與政府信保不能加總，且信保機制是在企業有需要時才會申請；企業投資是為了賺錢，台灣公司賺錢，大小股東就會賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資，例如，台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊指出，潛在ＧＤＰ的影響，包括總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球ＡＩ需求擴張，國內半導體廠商正擴大國內投資，美光、輝達也在台加碼投資設立研發中心，都有助於直接挹注台灣投資成長，加上台美雙向投資促使技術外溢、提高生產效率，長期有助提振經濟成長。

陳美菊續指，隨著貿易協定底定，台美貿易不確定降低，瑞銀、野村、星展、摩根等國際外資投資銀行近期皆上修台灣今年經濟成長率為逾百分之四，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可鞏固高科技產業優勢，也對傳產製造業復甦帶來契機，對台灣的產業均衡發展有正面效益。

國發會表示，關稅對台灣經濟影響，在短期方面，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自百分之卅二調降為百分之十五且不疊加後，衝擊已大幅降低，對台灣ＧＤＰ影響由原先「負百分之○點七八至負百分之○點三」變為「百分之○點○○至百分之○點○一」。

