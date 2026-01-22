國發會：關稅可帶動GDP成長0.01%

台美關稅底定，對經濟影響可望收斂。國發會表示，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自美方於2025年4月公布的32%調降為15%，且不疊加最惠國待遇（MFN）關稅後，對我國經濟影響已大幅降低，對GDP的影響區間由原先的「-0.78%至-0.3%」，轉為「0.00%至0.01%」，顯示關稅調整有助減緩對整體經濟的壓力。

針對關稅談判中的此次對美投資金額，前行政院副院長施俊吉發佈鐵書貼文指出，台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2,500億美元加2,500億美元，等於5,000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP(potential GDP)要先扣掉15兆台幣。

施俊吉表示，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此我們將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母(投資)，也拿走了金雞蛋(未來所創造的附加價值)。

施俊吉更呼籲國發會和中華經濟研究院，有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？

國發會指出，外界關切企業自主赴美投資2,500億美元對中長期潛在GDP的影響，不宜以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而應從長期、動態觀點，檢視其對國內資本累積與總要素生產力的綜合效益。對美投資係我國產業實力的延伸，隨企業全球化布局深化，將更貼近終端市場、擴大產值並提升獲利，不僅有助挹注稅收成長，也可同步帶動國內先進製程投資，促進相關供應鏈升級與建廠需求。

國發會表示，美方已具體承諾建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業，近期國際大廠如美光（Micron）、輝達（NVIDIA）等已陸續加碼在臺設立研發中心或高階生產基地，未來可望吸引更多美國企業來臺投資。另在臺美關稅協議底定後，我國傳統產業與競爭對手國站在平等甚至相對有利的競爭位置，不確定性明顯降低，有助加速推動雙軸轉型升級並支撐出口動能。

在整體經濟展望方面，國發會指出，近期多家國際投資機構已陸續上調今年臺灣經濟成長預測，主要考量臺美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著下降，不僅鞏固高科技產業優勢，也為傳統製造業帶來復甦契機。包括野村、瑞銀及星展等金融機構，分別將今年我國經濟成長率上修至4.4%、4.5%及4.8%，均高於主計總處預估的3.54%。