國發會：台美關稅底定 對GDP影響由負轉正

台美關稅底定，外界憂心可能影響台灣潛在國內生產毛額（GDP），國發會今天做出4點說明，並引用數據指出輸美對等關稅自32%調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「負0.78%至負0.3%」轉為「0.00%至0.01%」。

國發會晚間發布新聞稿指出，外界將台灣企業對美自主投資2500億美元與融資信用保證2500億美元額度，加總為5000億美元，以及可能減損台灣潛在GDP等評論，存在誤解。

首先，台灣是以「台灣模式」投資美國，並分為2部分，一部分是由台灣企業自主投資2500億美元，另一部分則是協助企業取得資金，政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度給有融資需求的業者，兩者形式及功能截然不同，不應直接相加，政府已一再對外說明。

第二，關於台美關稅談判底定對經濟影響，短期部分，根據經濟部委託智庫評估，此次輸美對等關稅自32%（114年4月美方公布）調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「負0.78%至負0.3%」變為「0.00%至0.01%」。

第三，外界關切企業自主赴美投資2500億美元對中長期潛在GDP的影響，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額，而是以長期動態觀點分析對國內資本累積、總要素生產力的效益。

國發會說明，對美投資是台灣產業實力的延伸，隨著企業全球化布局，將更貼近終端市場並擴大產值，進一步提升獲利，除了挹注稅收成長，也將同步帶動國內先進製程投資，並促進國內相關供應鏈升級與驅動建廠需求。

此外，美方已具體承諾將建立雙向投資機制，並擴大投資台灣的五大信賴產業。近期國際大廠如美光、輝達，陸續加碼在台設立研發中心或高階生產基地，未來會有更多美國企業來台投資。

國發會指出，傳統產業在台美關稅協議底定後，與競爭對手國居於平等或優勢競爭地位，且降低不確定性，這些都有助傳統產業加速投入雙軸轉型升級，並有利出口。

第四，近期國際投資機構紛紛上調今年台灣經濟成長預測，主要就是考量台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著降低，不僅鞏固高科技產業優勢，也為傳統製造業帶來復甦契機。

國發會指出，近期野村、瑞銀、星展等金融機構分別上調2026年台灣經濟成長率達4.4%、4.5%、4.8%，都比主計總處的3.54%還高。