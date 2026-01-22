施俊吉憂對美投資GDP先扣15兆 政院：獲利回流可挹注國內投資

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院前副院長施俊吉指出，台美關稅談判，台灣企業直接投資美國2500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台灣未來數年潛在GDP先扣15兆元。行政院今天重申兩者不同，不能加總；且台灣企業投資賺錢後，台灣大小股東就可以賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資。國發會也說明，台美產業互補，雙向投資有助提振經濟成長。

施俊吉在臉書發文指出，台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元。由於這些投資在美國，不能算作是我國的GDP，未來數年潛在的GDP要先扣掉15兆元台幣，以及在台灣創造的附加價值。國發會有責說明，台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比。

行政院發言人李慧芝今天在政院會後記者會上指出，行政院多次對外說明，兩項投資承諾包括台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信任保證機制，支持金融機構提供2500億美元融資，兩項不能加總，而信保機制是在企業有需要時才會申請，銀行端也要經授信審查，才會啟動相關機制。

李慧芝指出，企業投資是為了賺錢，台灣的公司賺錢，台灣大小股東就可以賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資，比如台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美國的擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊補充指出，影響潛在GDP的因素，包括了總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球AI需求擴張，不只國際大廠在台加碼投資，國內半導體廠商也持續擴大先進製程投資，而台美雙向投資有著技術外溢、提高生產效率，長期有助提振經濟成長。

陳美菊續指，隨著台美貿易協定底定，雙邊貿易不確定降低，近期包括瑞銀、野村、星展、摩根史坦利等國際外資投資銀行皆上修台灣今年經濟成長率逾4%以上，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可鞏固高科技產業優勢，也對傳產製造業復甦帶來契機，對台灣的產業均衡發展有正面效益。

