台美關稅談判告段落 賴總統：持續與卓榮泰赴各縣市了解需求

台美關稅談判結果底定，賴清德總統今接見社團法人中華民國工業協進會時表示，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，前天與工具機業者見面，今天與工業協進會交流，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴總統致詞表示，這幾年全球經貿環境快速變化，供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調整關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是對許多中小微企業與傳統製造業而言，更衝擊經營與布局。

賴總統說，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。因此去年4月美國宣布新的關稅政策，他和卓榮泰院長分頭與產業座談，行政團隊也持續與業界交流；同時行政院副院長鄭麗君率領談判團隊更全力和美國協商，替台灣百工百業爭取更有利、更穩定的發展條件。上周五台美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。

賴總統指出，在對等關稅上，臺灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定降為15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置；在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率；台美合作建立了「台灣模式」。

賴總統說，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。政府重視各項產業發展，特別是對於中小微企業、傳統產業都推出量身打造的政策。而為因應美國關稅，政府提出930億元出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型、取得外銷貸款與信用保證，並爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性也有時間調整步伐。