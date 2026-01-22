對美投資2500億美元信保 施俊吉：潛在GDP先扣15兆台幣

台美關稅談判達成共識，包含政府提供最高2500億美元的企業信用保證，行政院長卓榮泰強調，這並非企業投資額度，不能加總成5000億元。行政院前副院長施俊吉則拿橘子和香蕉做比喻，兩者不能加在一起算數量，但若以橘子、香蕉各自總價來看，誰說不能加在一起？而由於2500億美元的信保會投資在美國，不能算作是我國的GDP，未來數年潛在的GDP要先扣掉15兆台幣，以及在台灣創造的附加價值。

施俊吉在臉書表示，前總統蔡英文在當陸委會主委時，曾經引用英諺「You can't compare apples and oranges」答詢立委，她說：「你不能把橘子跟香蕉來比」。引申之：「你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子」。但是現在偏偏有人硬要說「2500億美元的直接投資加上2500億美元的信用保證等於5000億美元的對美投資」。親愛的同胞們，「你不能把橘子跟香蕉加在一起」！

不過，施俊吉也說，問題如果是「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？」答案是：5塊錢。親愛的同胞們，誰說橘子和香蕉不能加在一起？

施俊吉說，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將 「Direct Investments」 和 「Additional Investments」 分別列出。其中，「直接投資」至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產，與「額外投資」至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資，在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。所以台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元。

施俊吉說，一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額（GDP）。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP（potential GDP）要先扣掉15兆台幣。

施俊吉表示，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此我們將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。

施俊吉認為，國發會和中華經濟研究院有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？