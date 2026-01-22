關稅效應 四成企業將投資美國 52%台灣CEO對關鍵人才感到焦慮

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）昨（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，調查發現，在川普關稅政策發威下，有39％、近四成台灣企業領袖將投資美國，較去年調查大增12個百分點，以半導體與電子業等產業為主。

PwC Taiwan彙整4,454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖意見，分析企業領袖對於美國關稅、景氣展望與威脅、AI、轉型與創新議題的看法。

調查發現，美國政策驅動投資版圖重組，美國已成為全球、亞太及台灣企業領袖鎖定的投資地首選，39%台灣CEO表示將投資美國，以產業別觀察，半導體、電子零組件與其他電子業、生技業、金融業等，超過三成企業打算投資美國。

對於景氣展望，50%台灣企業領袖預期全球景氣將提升，63％看好台灣在地經濟成長，景氣展望維持樂觀。

調查也發現，人才是台灣企業最深的焦慮，特別是「關鍵技能人才的取得」，有52%台灣CEO視為未來一年的重大威脅，遠超過全球的22％。

過去一年中，儘管AI助攻部分企業提升營收或降低成本，但台灣有54%企業領袖表示，尚未看見AI帶來實質財務成效。