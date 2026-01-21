快訊

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

台美關稅談判底定 賴總統接見訪賓：透過EPPD深化供應鏈合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

賴清德總統21日下午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團、會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）一行。他表示，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。

訪賓一行包括前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等。

賴總統致詞時說，感謝「德國馬歇爾基金會」長期以來致力於促進跨大西洋合作、堅定支持民主價值，並持續深化美歐社會對台灣安全處境與國際參與的了解。

他提到，本月該基金會亦發表重要的研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，如果中國大陸對台灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心。

賴總統表示，相信民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張，共同捍衛民主自由價值。也因此台灣持續提升自我防衛能力，並與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。

賴總統指出，台灣今年度國防預算將超過GDP 3%，並將在2030年前達到GDP 5%；也提出400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大台灣國防工業。

他也說，美國川普政府去年年底宣布111億美元對台軍售，並在新版《國家安全戰略》指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要目標。歐盟對外事務部也在去年底中國對台軍演後，重申台海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，對此都要表達最誠摯的感謝。

賴總統強調，除了軍事合作，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。

另外，他說，過去四年台灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來台灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助台灣深化與歐洲國家的連結。

霍雪芙致詞表示，此行訪團成員陣容堅強，來自美國、法國、德國與英國，皆為台灣堅定的盟友。並指出，今年訪團聚焦於安全、國防與科技創新等領域，因為這些正是美國、歐洲與台灣最需要進一步拓展合作的關鍵面向

霍雪芙說，訪團此行有2個主要目的。首先，訪團中許多成員是首次來台，希望能更加深入了解形塑台灣與整個印太區域的各種動態；其次在於拓展跨大西洋在台灣相關議題上的合作，這也是德國馬歇爾基金會的核心精神與使命。

霍雪芙指出，賴總統所談到的多項議題正是訪團高度關注的重點，特別是不同領域之間的交集。並指出，當前國家安全與經濟安全高度交織，並與科技創新密切相關，而台灣正是這種交集的最佳例證之一。

霍雪芙提到，交集也體現在地理層面，歐洲—大西洋戰略環境與印太戰略環境無法脫鉤，因此，在推動印太跨大西洋相關計畫時，也同時思考俄烏戰爭為印太地區帶來的啟示。

她也說，在內政與外交政策交集方面，則體現在社會韌性、國防與安全之間的連結，許多歐洲國家也正在俄烏戰爭的背景下親身體會社會韌性與國防之間的關係。因為歸根究柢，嚇阻力將取決於社會韌性。

台美關稅 國防預算 賴清德

延伸閱讀

環球晶：台美關稅談判結果正面 展開德州二期廠設計

黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

賴清德引憲判拒赴立院 前監委仉桂美：國情報告與立院彈劾權不一樣

【重磅快評】拒絕列席彈劾審查，賴總統是劉邦還是阿Q？

相關新聞

台美關稅談判底定 賴總統接見訪賓：透過EPPD深化供應鏈合作

賴清德總統21日下午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團、會長霍雪芙（Alexandra de Hoop S...

台美貿易協議落地 法人：台灣AI供應鏈角色更加關鍵

美國2026 年上半年經濟成長將面臨溫和降溫，主因在於關稅調整與貨幣政策的滯後效應逐步浮現。野村投信表示，隨著下半年貨幣...

關稅談判政府信保2,500億美元 賴總統：不排擠國內額度

賴清德總統兼民進黨主席21日於民進黨中執會表示，政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2,500億美元，為...

賴總統：台美關稅成果有助產業布局國際 深化夥伴關係

身兼進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團歷經九個月的努力下，已完成與美國的關稅談...

關稅談判台灣市場開放仍未知 鄭麗君昔批服貿黑箱不給國會審查

台美關稅談判底定，不過人民關注的美豬牛、基改食品、美規車進口議題，台灣市場開放程度仍是未知數。有網友翻出行政院副院長鄭麗...

【總編開箱】台美進入「剩餘價值榨取」階段 市場開放還會退讓多少？

台灣輸美產品關稅初步談妥15%，預計數周內簽署台美對等貿易協定。半導體產業鏈赴美投資2500億美元加上政府信貸保證2500億美元已成了既定事實，但還沒看到的「美方期待全面開放市場及非關稅貿易障礙」，不知台灣又讓了多少。行政院雖強調會秉持守護國家和產業利益、糧食安全、軍工維護能力的目標極力和美方斡旋，但恐怕不容樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。