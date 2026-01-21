台美貿易協議落地 法人：台灣AI供應鏈角色更加關鍵

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台美關係示意圖。圖／AI生成
美國2026 年上半年經濟成長將面臨溫和降溫，主因在於關稅調整與貨幣政策的滯後效應逐步浮現。野村投信表示，隨著下半年貨幣政策轉向寬鬆，加上財政政策提供一定支撐，企業投資與民間支出有望逐步回溫。值得注意的是，AI 的採用速度正在急遽加快，AI 帶動的生產力成長將於 2026–2027 年愈加明顯，甚至成為推動美國經濟上行風險的核心力量。

雲端巨頭近期上調2025年資本支出，為台灣 AI 供應鏈帶來持續高成長能見度，台股多頭結構不變，投資人可審慎樂觀，視己身風險承受度，採取單筆分批或定期定額布局策略。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，在全球科技投資升溫下，台灣資訊與電子產品出口持續維持強勁增速。AI 需求被證實「不是口號，而是現實」，從生成式 AI 到 Agentic AI，再到雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，都使得 AI 供應鏈的訂單能見度保持在高檔。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文說明，台美貿易協議落地台灣科技角色更加關鍵，1 月 15 日台美雙方正式敲定新的貿易協議：美國將台灣輸美關稅從 20% 調降至 15%，並取消原先需額外疊加的 MFN（最惠國）稅率，台灣承諾 5,000 億美元投資與金融支持，聚焦半導體、AI 與相關供應鏈在美布局，這項協議讓台灣與日韓、歐盟站上同一關稅起跑點，甚至在交換條件上更具優勢，日韓以「現金投資」為主，而台灣則以「供應鏈合作」為核心，突顯台灣在美國 AI 科技戰略中的關鍵性不可取代。

