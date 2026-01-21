快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

關稅談判政府信保2,500億美元 賴總統：不排擠國內額度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席21日於民進黨中執會表示，政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2,500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴總統表示，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團歷經九個月的努力下，已經在上周五順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。

他指出，此次結果，讓台灣的對等關稅調降至15%且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，我方是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

賴總統感謝鄭麗君率領行政院談判團隊，在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。

他特別強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。

他也說明，至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2,500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。

賴總統表示，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資，因此，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴總統說，整體而言，此次談判成果，不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，美方也表達願促進投資我國的五大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

他期盼，不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展。也要請執政團隊持續傳遞正確資訊，用化繁為簡的方式，向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。

台美關稅 行政院 鄭麗君 賴清德

延伸閱讀

賴總統：台美關稅成果有助產業布局國際 深化夥伴關係

關稅談判台灣市場開放仍未知 鄭麗君昔批服貿黑箱不給國會審查

選北市？鄭麗君稱考古題 黃暐瀚對比當年回答…2026機率上升

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

相關新聞

關稅談判政府信保2,500億美元 賴總統：不排擠國內額度

賴清德總統兼民進黨主席21日於民進黨中執會表示，政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2,500億美元，為...

賴總統：台美關稅成果有助產業布局國際 深化夥伴關係

身兼進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團歷經九個月的努力下，已完成與美國的關稅談...

關稅談判台灣市場開放仍未知 鄭麗君昔批服貿黑箱不給國會審查

台美關稅談判底定，不過人民關注的美豬牛、基改食品、美規車進口議題，台灣市場開放程度仍是未知數。有網友翻出行政院副院長鄭麗...

【總編開箱】台美進入「剩餘價值榨取」階段 市場開放還會退讓多少？

台灣輸美產品關稅初步談妥15%，預計數周內簽署台美對等貿易協定。半導體產業鏈赴美投資2500億美元加上政府信貸保證2500億美元已成了既定事實，但還沒看到的「美方期待全面開放市場及非關稅貿易障礙」，不知台灣又讓了多少。行政院雖強調會秉持守護國家和產業利益、糧食安全、軍工維護能力的目標極力和美方斡旋，但恐怕不容樂觀。

關稅談判後要開放市場嗎？盤點日韓條件 台灣何時「掀牌」

台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，對於外界關切的美國車進口是否朝向零關稅，楊珍妮證實美國要求全面開放市場。

對美投資信保百億美元上膛 由國發基金出資 邀公股、民營銀行參與

行政院副院長鄭麗君昨（20）日表示，企業赴美投資，政府提供信用擔保，初步規劃信用保證機制是在既有國家融資保證制度下另設專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。