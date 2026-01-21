關稅談判台灣市場開放仍未知 鄭麗君昔批服貿黑箱不給國會審查

台美關稅談判底定，不過人民關注的美豬牛、基改食品、美規車進口議題，台灣市場開放程度仍是未知數。有網友翻出行政院副院長鄭麗君，12年前時任立委在太陽花運動，批評當時馬政府簽訂服貿過程黑箱，簽訂前不能講、簽訂後不能改、不給審查，甚至後面只能審、不能改，傲慢黑箱到底。

鄭麗君2014年4月2日在立法院教文委員會中，質詢時任文化部長龍應台。鄭麗君指出，當龍應台說「嚴正的要求請學生退出國會」，對這種執政的傲慢感到遺憾，認為這席話毀了曾經作為作家的風骨，雖然龍應台在行動上稱讚學生，稱有些人表現不錯，但不懂得占領國會行動本身是一種公民抵抗的不服從運動。

鄭麗君曾說，龍應台還批評學生思想淺薄，但實際上思想淺薄的是手擁權力的總統及政府，服務貿易協議就像一個照妖鏡，看出行政獨裁的心態，整個過程黑箱作業，說簽訂前不能講、簽訂後不能改、不給審查，現在看起來好像是讓一點步，結果是只能審、不能改，一樣是傲慢、黑箱到底。

鄭麗君還說，文化部本身是行政獨裁的共犯結構，在服貿簽訂過程中，文化部有向人民、向藝文界、向國會說明嗎？影響評估報告只有兩、三頁，公聽會也不去，黑箱如故，不僅不願意好好正視學生的回應，竟還要求學生退出國會。