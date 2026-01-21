我對美降稅清單制定 四個考量

經濟日報／ 記者余弦妙洪安怡黃婉婷／台北報導
台美談判底定，外界關注美規車進口是否降至零關稅？美聯社
台美談判底定，外界關注美規車進口是否降至零關稅？行政院經貿辦總談判代表楊珍妮昨（20）日表示，美方要求我方全面開放市場，並提高對美採購量，盼比照鄰近東南亞國家全面開放作法，但我方在降稅清單上，則考量四大因素。

首先，美國無產製或我國未自美進口；第二，台美產業具互補性，減讓關稅有助減少進口成本；第三，仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品；第四，助消費者多元選擇且與國產品市場區隔。

楊珍妮談及協定中的「商業機會」時稱，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，並透過甫簽署的投資合作備忘錄（MOU），達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方投資五大信賴產業。

行政院副院長鄭麗君解釋，自美採購農產品內容，因農訪團屬於民間自行採購，性質不同，台灣在最後一刻主張刪除。

