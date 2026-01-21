台美關稅拍板 經長：產業影響由負轉正

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台美完成關稅談判，為國內產業帶來利多。經濟部長龔明鑫昨（20）日表示，對等關稅採15%不疊加、比照最惠國待遇後，美國關稅對台灣整體產業影響已由負轉正，對多數傳產更是利多，工具機、機械業得以與日、韓對手站在同一起跑點，水五金、自行車、手工具及塑膠製品等進一步擴大競爭優勢。

他引用智庫預估，稅率降至15％，可望使GDP增加0.01個百分點。

龔明鑫指出，美方提出對等關稅初期，引發傳產高度焦慮，去年8月台灣取得20%暫時稅率，疊加計算，產業壓力未解；如今稅率降至15%且不疊加，各公協會普遍認為助益顯著，產業可專注發展，市場亦出現正向反應。

依經濟部委託智庫評估，稅率由原方案32%降至20%疊加，產業衝擊已減少逾半，如今再降至15%不疊加，影響轉為正面，預計出口美國增加0.04％至0.08％、GDP成長0.01個百分點、工業就業人數增加206至329人。

雖然關稅調整帶動價格上揚與需求下降，但台灣相對其他國家具競爭優勢，替代效果大於需求減少，整體影響屬正向。

台美關稅拍板 經長：產業影響由負轉正

台美完成關稅談判，為國內產業帶來利多。經濟部長龔明鑫昨（20）日表示，對等關稅採15%不疊加、比照最惠國待遇後，美國關稅...

