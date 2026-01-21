工具機業：匯率貶值 將可超韓趕日

台美關稅底定，先前深受影響的台灣工具機產業認為是一大利多，台灣工具機暨零組件工業同業公會（ＴＭＢＡ）指出，台灣在與競爭對手國日本、南韓處於相同起跑點後，價格上就有更多的談判策略，若匯率能穩定貶值，整個產業就能「超韓趕日」。

賴清德總統昨下午接見台灣工具機業者時表示，台美關稅談判底定，提供業界有力的支持；希望未來台灣各項產業發展都能與國家發展的方向對接，創造雙贏，讓產業立足台灣、布局全球並行銷全世界。

台灣工具機暨零組件工業同業公會舉行「工具機產業展望記者會」，理事長陳紳騰指出，台灣爭取到百分之十五關稅且不疊加，讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、南韓及歐盟對手齊平，這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。

陳紳騰說，過去台廠在美國市場因高額實質稅負處於苦戰，如今協議釋放出的稅負利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將有顯著成長，今年出口到美國的廠商營運預估能成長百分之六到八。