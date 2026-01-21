快訊

學者分析：開放什麼 對業者都不利

聯合報／ 記者陳素玲劉懿萱林銘翰／台北報導

台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什麼，對業者及從業人員都是不利。在野黨也批評政府連公開透明都做不到。

至於如何縮短美國最在意的貿易逆差，學者認為美方最在意的是台灣半導體到美國投資，這部分如果有意見，應會透過匯率報告處理。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，對等關稅調降到百分之十五，的確可以緩解傳統產業壓力，但勢必談到增加採購或市場開放，如開放美方農產品進口或汽車降稅，其他如擴大採購天然氣等一定也是必要，各國都承受美方壓力，只是至今尚未看到政府將美方另外要求的部分公開。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，無論開放什麼，一般都是高度保護產業，對從業人員都是不利。

國民黨立委許宇甄說，行政院長卓榮泰一再鋪陳談判團隊辛勞，人民最想知道的關鍵問題避而不談，政府應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改食品絕不能進校園，不放寬美豬含萊劑標準等，別再蓋牌「深水區」問題。

台美關稅 市場

學者分析：開放什麼 對業者都不利

台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什...

