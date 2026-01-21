關稅談判漫長旅程 鄭麗君壓力大：9個月無時差

台美對等關稅談判底定，回憶起這段談判過程，行政院副院長鄭麗君形容是一趟漫長旅程。政務委員楊珍妮談起此次談判艱辛時二度哽咽掉淚，她說：「這輛火車出隧道後看到曙光，但還沒到站，因為貿易協定還沒簽。」

鄭麗君表示，過去九個月來，她與楊珍妮過著沒有時差的日子，有時候凌晨兩、三點還要開會，但經貿辦的同仁都要比她們更早準備，她說，面臨關稅的衝擊，產業界的辛苦是最重要，「讓我們不敢有一絲的懈怠，必須要全力以赴」。

行政院長卓榮泰則提到，有報導指鄭麗君四十五歲生產時是最後一次流淚，這次談判他未看見鄭麗君流淚，但從神情就能看出壓力，「壓力大到讓她好幾次跟我講話時聲音微微顫抖」。

行政院昨天舉行記者會，說明台美關稅談判成果。卓榮泰指出，此次談判稱為「黃金計畫」，由副總統蕭美琴提出，成功讓美方重視；鄭麗君再提出「台灣模式」，即產業自主投資及政府信用保證各兩千五百億美元，但兩者不同，產業投資是放眼全球布局，外界不應加總為五千億美元，以免造成後續談判困擾。

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）預計在數周後簽署，將送立法院審議，卓榮泰指出，「條約締結法」規範協定須經國會同意，政府將向國會說明，誠懇期待國會在正確資訊下與行政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。他表示，除向國人報告談判內容，政府也將親自和產業溝通。

對於各界關注的信保機制，行政院副院長鄭麗君表示，國發會已經有國家融資保證機制，她估計，若以高科技廠商承保倍數大約在十五到廿倍來設算，信保機制的保證專款規模可達六十二點五億到一百億美元，相關基金預計分五期規畫到位。鄭麗君說，台美投資備忘錄並未載明年限限制，融資可視企業所需申請啟動信保機制，相關規畫還有待卓揆做最後決定。

鄭麗君強調，「過去我們都說Taiwan can help，期待未來是Taiwan-U.S. can lead」，雙方聯手在ＡＩ浪潮之下，能攜手打造民主陣營的科技供應鏈。她並表示，台積電的投資布局應該尊重台積電的規畫，但護國神山將在台灣持續壯大。