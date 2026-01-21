觀察站／民生深水區 至今看不清

台美關稅談判即將落幕，府院宣稱台灣端出「黃金計畫」，成功吸引美國總統川普眼球，讓他看見台灣的誠意。川普是否看見當然重要，但台灣人民關注的美豬牛議題、基改食品、美規車進口議題，仍舊是一團迷霧；台灣社會至今看不清，所謂「談判成果」背後，藏著哪些考量與代價？

美國去年四月宣布對等關稅政策，政院以保密協定為由，拒絕對外透露談判內容，遭致各界詬病；主責談判的行政院副院長鄭麗君，更在去年九月結束第五輪實體磋商時言明，過度揭露談判底線或目標，可能影響談判結果，因此無法說明具體的降稅品項或開放承諾。

正當國人終於盼得關稅談判落幕時，至今卻仍只能得知對等關稅調降、台美供應鏈合作計畫；最後階段的關稅與非關稅貿易障礙等「民生深水區」，府院卻幾乎沒說明，僅重申談判會基於糧食安全、國人健康等原則。但既然談判幾乎底定，至今閉口不談，反讓外界更不安。

過去日韓與美國交手時也承受極大壓力，但仍在談判初期畫出清楚底線，比如南韓將美牛、稻米列為紅線，日本則以增加採購量替代，且向國人公開資訊，至少讓國內產業與社會有心理準備，但台灣至今保密到家，不少業者和基層農民都只能從媒體風聲揣測未來命運。

比如，各界關注美豬腎萊劑容許值是否放寬？美牛是否新增進口內臟、絞肉？稻米是否擴大進口配額、降稅？以及是否調降美國汽車進口關稅？種種問題都沒有答案，難道產業只能等到掀牌那天再「被動接受」？

此外，政府將農訪團採購排除在政府採購外，但農訪團多半是在外交部、農業部指導下帶隊赴美，若採購量不如美方預期，川普政府是否會回頭指責台灣誠意不足？政府真的能完全切開民間採購與談判承諾嗎？

台美關稅談判成果固然值得肯定，也能讓部分產業鬆一口氣，但國人更想知道的是，台灣守住了什麼？放寬了什麼？否則，這樣的「成功」，恐怕禁不起檢驗，甚至留下更深的信任裂痕。