台美關稅談判結果出爐 李鎮宇：接下來要回防台灣內部政治風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台美關稅談判結果出爐，李鎮宇指出，接下來要回防台灣內部政治風險。圖／台新金提供
台美關稅談判結果出爐，對此台新新光金控首席經濟學家，也是台新投顧副董事長李鎮宇分析，接下來台灣面臨的第一個風險，反而轉到國內，也就是台灣內部巨大的政治風險，這份協議接下來要進入立法院審查，如果卡關、拖延，甚至最後沒過，後果不只是內政問題，而是直接外溢到對美關係。對現在的美國政府來說，尤其是如果未來政治風向再度偏向強硬，這種狀況很容易被解讀成「台灣說話不算話」。

李鎮宇指出，一旦這樣的政治解讀出現，接下來會不會出現關稅報復？風險絕對存在，而市場最怕的，從來不是壞消息，而是政策風險突然被重新打開；如果這個不確定性回來，台積電大跌修正，台股重挫回檔，都是很現實的結果，而這可能是台灣政黨二月之後要開始正式面對的問題。

李鎮宇認為，這次談判結果，台灣半導體產業吃了定心丸，接下來預期日本也有機會比照，但南韓相對之下變數較多。他說，南韓相較之下強處在記憶體，與美國美光形成競爭關係，加上南韓與中國關係太接近，使韓美關稅談判上變數更多。

李鎮宇說，台、日相關廠商都是在全球半導體供應鏈上有美國廠商不可取代的地位，因此他建議投資人，後續在半導體供應鏈仍應該以美、日、台為主要投資目標。

對於美國商務部長盧特尼克受訪時說「要把台積電40% 的產能移到美國」，李鎮宇指出，聽起來很震撼，但只要稍微算一下，就知道根本不成立。

李鎮宇分析，一座先進製程晶圓廠，動輒300到400億美元。就算2500億美元的投資全部都由台積電一家包辦，頂多就是6、7座廠，何況到底是只算晶圓廠？還是要算先進封裝廠？要怎麼定義這個比例？這個就有得吵了，所以談判從來不會用「比率」這種不確定的東西來承諾，因為分子、分母都可能同時在改變。產能擴張了，比率就變了，這種承諾方式本身就不合理。

