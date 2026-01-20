快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

賴總統零時差陪伴談判團隊 張惇涵曝「宵夜是燒餅蔥蛋加豆漿」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副院長與談判團隊。記者黃義書／攝影
秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副院長與談判團隊。記者黃義書／攝影

台美對等關稅揭曉，行政院20日召開說明記者會，秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副院長與談判團隊。他也幽默提到，而陪伴台灣團隊的總是賴總統提供的宵夜永遠是燒餅加蔥蛋和一杯永和豆漿。

張惇涵指出，副院長在機場曾給他一個擁抱，說了「兄弟」兩字，背後是談判代表的壓力與團隊的責任，也反映了台灣2,300萬國人的生活及國家實力。他說，20個月執政期間，有15個月準備談判、9個月密集談判，6輪實體談判中，他有4輪時間在總統府服務。

自4月2日美方宣布對等關稅以來，張惇涵一路參與總統召集的各產業會議與座談，見證副院長與談判團隊全力以赴，從總統府、國安會到行政院各部會，甚至私下與產業界座談，都投入全部心力。

他提到，台灣談判團隊規模小，赴美時看到其他國家租下飯店整層作為辦公場所，而台灣則以零時差透過視訊與總統府、各部會保持密切聯繫。有時談判期間需留守總統府整週，白天處理公務，夜晚仍燈火通明，總統親自坐鎮會議，確保第一手資訊及決策。

張惇涵表示，經過9個月談判，副院長帶領的團隊達成15%關稅不疊加、232最惠國待遇等階段性成果，也符合總統設定的四大原則：國家利益、產業利益、糧食安全、國民安全，並實現平衡台美貿易逆差與深化科技、國安等多元合作目標。

他強調，這不僅是談判團隊的努力，也讓世界看見台灣，彰顯台灣作為民主供應鏈最可靠、最堅實夥伴的角色。

台美關稅

延伸閱讀

對美談判挑燈夜戰 張惇涵曝總統級宵夜燒餅蔥蛋加豆漿

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

相關新聞

鄭麗君：美方同意啟動避免雙重課稅協定對談

台美即將簽訂對等貿易協定，宣告關稅談判將告一段落，我方持續喊話加速的「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」目前尚未完成立法...

美最高法院將宣判關稅爭議 鄭麗君：台美232磋商機制持續爭取優惠

台美對等關稅談判結果底定，不過美國最高法院將宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君指出，美方將許多貿易品項移往232...

賴總統零時差陪伴談判團隊 張惇涵曝「宵夜是燒餅蔥蛋加豆漿」

台美對等關稅揭曉，行政院20日召開說明記者會，秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副...

台美關稅談判問答一次看！2500億美元信保機制怎安排、對各產業影響為何

台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加MFN，並成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，讓半導體相...

質疑台美關稅談判深水區沒講清楚 許宇甄：政院別再蓋牌

台美對等關稅底定，行政院今開關稅談判說明記者會。國民黨立委許宇甄說，政府若有底氣，應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改...

台美關稅協定送國會審議 卓榮泰：盼掌握正確資訊 與政院對等溝通合作

台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天指出，政府除了向國人、產業溝通，也請金融機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。