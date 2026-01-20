賴總統零時差陪伴談判團隊 張惇涵曝「宵夜是燒餅蔥蛋加豆漿」

台美對等關稅揭曉，行政院20日召開說明記者會，秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副院長與談判團隊。他也幽默提到，而陪伴台灣團隊的總是賴總統提供的宵夜永遠是燒餅加蔥蛋和一杯永和豆漿。

張惇涵指出，副院長在機場曾給他一個擁抱，說了「兄弟」兩字，背後是談判代表的壓力與團隊的責任，也反映了台灣2,300萬國人的生活及國家實力。他說，20個月執政期間，有15個月準備談判、9個月密集談判，6輪實體談判中，他有4輪時間在總統府服務。

自4月2日美方宣布對等關稅以來，張惇涵一路參與總統召集的各產業會議與座談，見證副院長與談判團隊全力以赴，從總統府、國安會到行政院各部會，甚至私下與產業界座談，都投入全部心力。

他提到，台灣談判團隊規模小，赴美時看到其他國家租下飯店整層作為辦公場所，而台灣則以零時差透過視訊與總統府、各部會保持密切聯繫。有時談判期間需留守總統府整週，白天處理公務，夜晚仍燈火通明，總統親自坐鎮會議，確保第一手資訊及決策。

張惇涵表示，經過9個月談判，副院長帶領的團隊達成15%關稅不疊加、232最惠國待遇等階段性成果，也符合總統設定的四大原則：國家利益、產業利益、糧食安全、國民安全，並實現平衡台美貿易逆差與深化科技、國安等多元合作目標。

他強調，這不僅是談判團隊的努力，也讓世界看見台灣，彰顯台灣作為民主供應鏈最可靠、最堅實夥伴的角色。