快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

聽新聞
0:00 / 0:00

落實台美貿易協定！政府信保2500億美元 國發會四大規劃出爐

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

因應台美貿易協定承諾，政府將提供2,500億美元信用保證，並由國發會主責。國發會20日提出四點規劃，說明融資總額度、保證對象、專款來源與出資方式，預計規模約為62.5億美元至100億美元之間。

國發會指出，將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。

針對此信保機制，國發會提出四點規劃，第一，融資總額度：支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資。第二，保證對象：提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的臺灣企業。第三，保證專款：擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元之間，並規劃保證倍數為15~20倍區間，搭配5~6成保證成數。第四，分期出資：規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

國發會表示，臺美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「臺灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。

台美關稅

延伸閱讀

台美對等貿易協定將簽署 鄭麗君：爭取逾千項關稅豁免

德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔

汽車確定零關稅？ 政院：簽定才會公布

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

相關新聞

鄭麗君：美方同意啟動避免雙重課稅協定對談

台美即將簽訂對等貿易協定，宣告關稅談判將告一段落，我方持續喊話加速的「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」目前尚未完成立法...

美最高法院將宣判關稅爭議 鄭麗君：台美232磋商機制持續爭取優惠

台美對等關稅談判結果底定，不過美國最高法院將宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君指出，美方將許多貿易品項移往232...

賴總統零時差陪伴談判團隊 張惇涵曝「宵夜是燒餅蔥蛋加豆漿」

台美對等關稅揭曉，行政院20日召開說明記者會，秘書長張惇涵表示，賴總統在實體談判期間親自領軍召開會議，零時差陪伴鄭麗君副...

台美關稅談判問答一次看！2500億美元信保機制怎安排、對各產業影響為何

台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加MFN，並成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，讓半導體相...

質疑台美關稅談判深水區沒講清楚 許宇甄：政院別再蓋牌

台美對等關稅底定，行政院今開關稅談判說明記者會。國民黨立委許宇甄說，政府若有底氣，應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改...

台美關稅協定送國會審議 卓榮泰：盼掌握正確資訊 與政院對等溝通合作

台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天指出，政府除了向國人、產業溝通，也請金融機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。