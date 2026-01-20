落實台美貿易協定！政府信保2500億美元 國發會四大規劃出爐

因應台美貿易協定承諾，政府將提供2,500億美元信用保證，並由國發會主責。國發會20日提出四點規劃，說明融資總額度、保證對象、專款來源與出資方式，預計規模約為62.5億美元至100億美元之間。

國發會指出，將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。

針對此信保機制，國發會提出四點規劃，第一，融資總額度：支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資。第二，保證對象：提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的臺灣企業。第三，保證專款：擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元之間，並規劃保證倍數為15~20倍區間，搭配5~6成保證成數。第四，分期出資：規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

國發會表示，臺美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「臺灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。