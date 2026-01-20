賴總統盼產業投資三大項 瞄準國防、太空、機器人

賴清德總統20日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。他表示，希望公會未來可以跟政府國家發展的政策對接，扶持國防工業，也希望產業界投資太空產業工業、機器人產業。

賴總統致詞表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯了台灣整體的產業競爭力。近幾年大環境趨於嚴峻，地緣政治變化、產業鏈重組，新的貿易競爭、規則，無疑給大家帶來相當的挑戰。

賴總統說，大家仍然堅守崗位，也展現高度韌性與實力。實際上台灣的工具機在國際市場上維持關鍵地位，這一點他非常欽佩，也非常感謝。

賴總統指出，經由政府跨部會努力，包括行政院長卓榮泰的行政團隊，還有副院長鄭麗君領軍的談判團隊，上周五已經跟美國完成談判。零組件產業部分，對等關稅由32%，到24%，現在確定15%不疊加，希望給予業界有力的支持，並在此基礎上攜手邁進，讓產業更加蓬勃發展。

除了對等關稅告一段落以外，賴總統說，政府該做的事情也都會持續來推動。當初為了因應美國提出對等關稅，編列了930億元特別預算，分作四個面向，協助各產業金融支持、研發支持、開拓國際市場、安定就業。如果有需要的話，還是可以循原來的程序來申請。

他提到，政府近年來每年編列一百多億元，協助中小企業能夠順利達到數位、淨零轉型，也協助各產業開拓更寬廣的國際市場。這部分在經濟部長龔明鑫的領軍之下，也會持續推動。

為了協助各中小企業順利數位轉型，賴總統表示，行政院最近提出AI新十大建設，包括四項基礎建設、三項關鍵科技，要達到三項目標。

第一，協助百萬中小微型企業，順利導入AI達到數位轉型。也希望公會未來可以跟政府國家發展的政策對接，包括工業自主所編列的1.25兆元分八年編列，目的有三個：第一，打造「台灣之盾」；第二，建立AI攻防體系；第三，扶持國防工業。

第二，希望大家投入太空產業工業。由國人自製的人造衛星「福衛八號」，目前還沒有辦法自主發射，但是假以時日就會有辦法。此外還有齊柏林衛星，以及陸續還會有人造衛星發射。不僅是探測衛星，希望未來一起發展低軌道通訊衛星。

第三，機器人產業。台中已經有成立機器人產業大聯盟，也希望工具機零組件產業能夠投資這個領域。產業發展目標跟國家發展方向結合，可以創造雙贏，一方面國家預算可以幫助各位升級轉型，產業升級轉型的力量則進一步回饋國家需求，立足台灣、布局全球、行銷全世界。