聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
台美對等關稅底定，行政院今開關稅談判說明記者會。國民黨立委許宇甄說，政府若有底氣，應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改食品絕不能進校園，不放寬美豬含萊劑標準等，批政院別再宣傳包裝、蓋牌「深水區」問題。

許宇甄最後強調，政府若真有底氣，就請立刻把談判底線與敏感項目講清楚：基改食品絕不能進校園，美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能在黑箱中被當成籌碼交換。行政院不要再用宣傳包裝不確定、用歌功頌德遮掩「蓋牌」，人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單、以及守得住的底線。

許宇甄指出，記者會通篇充斥文青式宣傳與歌功頌德，卓榮泰等人一再鋪陳談判團隊多辛勞、行政體系多配合，人民最想知道的關鍵問題避而不談，包括美國農漁產品、汽車是否走向零關稅？美方要求開放台灣市場，到底要開放到什麼地步？這些才是攸關民生與產業生死的「深水區」，但記者會仍然用簽署後再說明搪塞、繼續蓋牌。

許宇甄表示，記者會不斷強調台灣獲得美國「232條款」最優惠待遇，宣稱配額內外都享有優惠 。然而美國商務部長盧特尼克昨天稱，不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100%關稅。今天的股票市場，國內記憶體大廠股價就「被打趴在地」，投資人恐慌性拋售，狠狠打了行政院一巴掌。

許宇甄質疑，政府口口聲聲說半導體、AI產業能獲優惠，不在配額內也能獲得優惠。請問記憶體不在AI供應鏈裡面嗎？為什麼投資人會擔心記憶體仍將被高關稅鎖定？行政院若真掌握所謂「最優惠待遇」的完整設計與適用範圍，就應把產業分類、產品清單、適用條件講清楚，而不是用口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

許宇甄批評，卓榮泰出面澄清企業投資2500億美元，與台灣政府信保2500億美元是分開的，要求媒體與評論不要再寫成5000億，甚至暗示會影響後續推進。但實際上5000億美元說法，是盧特尼克接受美國媒體專訪時承認的數字。卓院長不敢對美國大聲，只敢在台灣內部對媒體與在野黨頤指氣使，卓榮泰真有本事，應該去向盧特尼克抗議，要求美方不要誤導台灣民眾，而不是在國內威脅新聞媒體。

許宇甄表示，民眾最憂心的農漁產品問題，行政院仍用以產業安全、糧食安全為前提審慎處理、以科學證據與國際標準為依據等空話交代，美方長期要求鬆綁校園基改食品禁令的壓力，政府到底守不守得住？美豬進口含萊劑標準是否可能放寬？家長與農漁民只能在資訊不對稱下膽戰心驚、等到最後一刻「生米煮成熟飯」才被迫接受。

台美關稅

鄭麗君:美方同意啟動避免雙重課稅協定對談

台美即將簽訂對等貿易協定，宣告關稅談判將告一段落，我方持續喊話加速的「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」目前尚未完成立法...

美最高法院將宣判關稅爭議 鄭麗君:台美232磋商機制持續爭取優惠

台美對等關稅談判結果底定，不過美國最高法院將宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君指出，美方將許多貿易品項移往232...

質疑台美關稅談判深水區沒講清楚 許宇甄:政院別再蓋牌

台美對等關稅底定，行政院今開關稅談判說明記者會。國民黨立委許宇甄說，政府若有底氣，應把談判底線與敏感項目講清楚，比如基改...

台美關稅協定送國會審議 卓榮泰:盼掌握正確資訊 與政院對等溝通合作

台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天指出，政府除了向國人、產業溝通，也請金融機...

影／台美貿易協議待立院審議 卓榮泰呼籲在野立委先掌握正確的資訊

台美對等關稅在上周五揭曉，除了15%不疊加之外，同時還談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政...

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆:MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

