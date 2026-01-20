汽車確定零關稅？ 政院：簽定才會公布

未來跟美方還有貿易協定還要談，汽車關稅、美豬與美牛還要再等等。行政院20日召開台美關稅記者會，媒體都相當關注汽車是否零關稅，還有美豬與美牛的談判狀況，但政務委員楊珍妮僅表示，雙方正進行最後檢視核對工作（包括我國自美進口降稅項目），一旦雙方簽署協定，將立即向國人報告完整協定內容。

另外，由於台美關稅相關協議談完後，需要送到國會審查，被問到如何與在野黨進行溝通？行政院長卓榮泰表示，關稅首要會先跟人民與產業溝通，行政院都有給企業印製方案小冊子，產業座談會都有發放，在國會溝通上，有確實堅守保護國家利益等4大原則，希望國會能與行政院對等來談，進一步真誠合作，讓讓國家跨步向前走。

汽車關稅尚未公布

行政院20日舉行台美關稅記者會，媒體詢問我方對美市場開放的部分，是否有哪些有共識？例如汽車進口關稅、美豬與美牛等部分。媒體還詢問是否會有產業衝擊報告？卓榮泰僅表示，經濟部有針對不同產業、各個國家的狀況進行比較，有不同數據的說明，未來還會有更多深入研討。

對此，行政院政委楊珍妮也表示，臺美雙方正進行對等貿易協定文本草案進行最後檢視核對工作（包括我輸美產品豁免對等關稅項目、我國自美進口降稅項目等），一旦雙方簽署協定，將立即向國人報告完整協定內容，也將依《條約締結法》將協定送交國會，並提出影響評估。

談判應以MOU為主

外界也相當關注投資額的部分，有媒體直接引用美國商務部長盧特尼克接受專法的說詞：「2500億美元直接來自企業投資，另有2500億美元由政府提供中小型企業，並把產業鏈帶往美國，2500億（美元）加上2500億（美元），這就是川普運作的規模。」且詢問若按照信保模式，到時候我方沒有投資滿2500億該怎麼辦？

卓榮泰則再次強調，一切資訊應該以MOU簽訂為主。行政院副院長鄭麗君強調，沒有差額補足的問題，MOU上面也沒有相關規定。她補充說，由於我方與日、韓狀況不同，台美合作是為了打造供應鏈，因此不適合日韓模式。

記者會結束後，政院官員也罕見在台上互相擁抱，楊珍妮更是一度哽咽落淚，凸顯出談判團對這9個月的不容易。

