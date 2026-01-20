台美關稅底定後台灣鯛滯銷？漁業署：關稅15%優於競爭對手

台美關稅底定後台灣鯛滯銷？漁業署表示，政府已提前部署並執行多項產銷調節、行銷推廣及產業支持措施，協助穩定供需秩序與魚價，降低國際市場變動對養殖產業的衝擊。

漁業署說明，為促台灣鯛產品流通及穩定產銷結構，已自2025年下半年起陸續推動國內實體與線上行銷活動，並輔導各級漁會於2026年水產年節禮盒中納入台灣鯛產品，拓展多元消費通路。在加工與內需輔導方面，亦邀集具加工與凍儲量能之漁會及加工業者協助收購魚貨，擴大國內市場需求。

漁業署進一步指出，因應美國關稅對我國吳郭魚外銷造成短期之影響，農業部已訂定「因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，該措施規劃推動凍儲總量800公噸，於嘉義、台南、高雄、雲林及屏東等主要產區地方政府受理及抽查，由漁業團體、具工廠登記之加工廠及農企業參與，凍儲3個月者每公斤補助5元、凍儲6個月者每公斤補助10元，以舒緩產期集中上市壓力，穩定市場價格。

另因應美國實施「海洋哺乳動物保法」，出口業者倘需申請核發水產品輸銷美國資格證明書（COA)，養殖漁產品來自當年度或前一年度有完成放養量申（查）報可供確認即予核發，漁業署呼籲業者請落實放養量申（查）報並依實際放養動態異動登錄。

此外，美國新關稅政策對全球貿易影響之際，對全球貿易影響之際，及改善過去長期因高魚價時集中放養及收成影響生產秩序，漁業署亦呼籲養殖漁民及相關業者把握契機，推動計畫性產銷合作生產，依市場所需調整生產模式及符合通路高質化產品，積極取得國際認驗證，提升產品品質與競爭力，並同步拓展美國以外之多元外銷市場，分散出口風險，強化長期發展動能。

漁業署強調，原美國對台灣課徵對等關稅是32%，經政府努力與美國協商後，對等關稅調降至15%且不疊加，是我在美國市場競爭對手國中，包含中國、越南、印尼最低的稅率，可望提高台灣鯛在美國市場的競爭力，並佐以上述凍儲措施，及結合生產調整、國內行銷、外銷獎勵及貸款利息補貼等多元配套，協助養殖業者因應國際市場變動。

漁業署表示，未來將持續密切關注台灣鯛產銷與價格情形，依產業實際需求及國際情勢滾動調整相關措施，透過行銷推廣、加工凍儲及多元通路布局，確保台灣鯛產品順利流通，促進養殖產業穩健永續發展。