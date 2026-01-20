快訊

美最高法院將宣判關稅爭議 鄭麗君：台美232磋商機制持續爭取優惠

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國最高法院可能宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君（左）指出，美方將許多貿易品項移往232條款調查，不過我方在爭取優惠時，對於232條款品項的持續增加，將建立台美磋商機制，持續爭取優惠。記者杜建重／攝影
美國最高法院可能宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君（左）指出，美方將許多貿易品項移往232條款調查，不過我方在爭取優惠時，對於232條款品項的持續增加，將建立台美磋商機制，持續爭取優惠。記者杜建重／攝影

台美對等關稅談判結果底定，不過美國最高法院將宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君指出，美方將許多貿易品項移往232條款調查，不過我方在爭取談判時，已經涵蓋了未來232條款可能的持續增加。台美將建立磋商機制，持續爭取優惠。

美國最高法院排定美東時間20日上午宣讀已審結案件，將宣判對等關稅法源爭議案，判決結果可能影響各國已經談定的關稅結果。

卓榮泰表示，我方知道美國政府已在做適度調適，也將許多項目移往232條款中，不過我方在232條款中，已經是對美順差國中最好的一些保障；美國最高法院的判決多多少少會有衝擊，但一定要等到對方判決確定之後，我方才能進一步進行磋商或因應。

鄭麗君則指出，談判小組隨時都在密切關注美國最高法院判決動態，我方也必須推估美國政府會如何因應法院的判決，這些都在未知之中，我方會密切關注。

鄭麗君表示，確實美方逐漸將許多貿易品項移往232條款展開調查，因此我方在過去談判中也花了很多時間，針對232條款未來關稅的各種假設進行預先性的談判，因此在爭取優惠時，已經涵蓋了未來232條款可能的持續增加。

因此除了半導體、半導體衍生品最惠待遇外，就232條款已經有稅率的項目也爭取最惠待遇，同時我方也有條款是未來就232新增調查的項目，台美將建立磋商機制，持續爭取優惠。

她強調，無論如何必須在各種關稅變動的不確定性中，爭取最高的優惠，免除產業的不可預測性。

台美關稅 鄭麗君 卓榮泰

