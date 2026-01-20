台美關稅達共識 學者：台灣打開機會之門關鍵時刻

快訊

中央社／ 台北20日電

台美關稅談判達成共識，中央大學經濟系教授邱俊榮今天說，這次跟美國的協商結果，是台灣打開機會之門最重要的關鍵時刻，不要唱衰台灣。面對幾十年來最好的時機，要彼此鼓勵，讓台灣的經濟更強。

台灣北社上午召開「台美經貿重大突破，為台灣產業與國家競爭力加分」記者會，台灣北社社長羅浚晅、台灣北社理事劉名寰、邱俊榮、淡江大學經濟系教授蔡明芳、淡江大學國際事務與戰略研究所教授馬準威、台灣教授協會副會長陳月妙出席。

劉名寰說，美國總統川普對等關稅邏輯是對美國順差越高的國家，關稅越高。2024年台灣對美順差739億美元，2025年前10個月是1118億美元。這個金額比日韓對美順差加起來都高，可是台灣成功談到跟日韓一樣的15%稅率，談判非常成功。

劉名寰認為，這次台美談判很大特色是台灣跟美國建立雙向投資機制，也就是說，不只是台灣對美國投資，美國也看重台灣科技產業實力，未來要進一步在台灣擴大投資，這對台灣產業的中長期發展非常重要，且有正面意義。

邱俊榮說，從談判結果來看，美國是把台灣當「自己人」，才有這樣的安排，韓國為什麼很著急，是因為它被看成「鄰居」而不是「自己人」。這次是為台灣打開機會之門最重要的關鍵時刻，不要唱衰台灣。現在面對幾十年來最好的時機，要彼此鼓勵，讓台灣的經濟更強。

馬準威提醒，關稅談判是浮動的，不排除可能再降，也有往上調的可能性。此外，台美關稅協議達成的時間點比美中要更早，意味美國處理兩岸事務與過去的思維脫勾，未來對台政策有更多彈性，這對台灣也是一個機會。

