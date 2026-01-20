台美關稅協定送國會審議 卓榮泰：盼掌握正確資訊 與政院對等溝通合作

台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天指出，政府除了向國人、產業溝通，也請金融機構主動提供業者服務；面對朝小野大生態，他指出，誠懇期待國會在正確資訊下與行政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家向前進。

不過，在野質疑賴政府對農漁產品進口等「市場開放」始終蓋牌，但行政院副院長鄭麗君並未鬆口，僅稱美方期待各國全面開放市場，我方也基於守護國家和產業利益、糧食安全、軍工維護能力予以協商，底定後將舉行記者會完整說明；我方也爭取逾1000項對等關稅豁免項目，目前仍在確認中。

台美在美東時間15日舉行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；卓榮泰今率主責談判的鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等人出席台美關稅談判說明記者會，也提及未來如何與國會溝通，爭取協議通過立院審查。

卓榮泰說明，除了向國人報告談判內容，政府也將親自和產業溝通，賴清德總統與行政院等會向產業說明未來面臨的重要視線，並聽取業者聲音，目前政院已印製台美關稅產業支持方案的小冊子，也在過去數場座談會發放，相關工作會持續進行，也請金融機構主動提供金融支持服務。

針對國會溝通，卓榮泰指出，「條約締結法」規範協定需經國會同意，政府將向國會說明，此次談判秉持國家利益、保護產業利益、維護民眾健康及糧食安全等四項目標，會就已進行的部分充分說明，誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家向前進。

卓指出，目前談判結果已讓國人稍稍感到進展，產業界也表達支持，後續將簽署的貿易協定將秉持同樣原則。

對於台美對等貿易協定，楊珍妮表示，草案正進行最後法律文字檢視，並核對我輸美產品豁免對等關稅項目、我自美進口降稅項目；針對我國自美國進口產品關稅，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，我方原則秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性。

降稅清單考量因素共4項，楊說，包括美國無產製或我國未自美進口、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等。

楊珍妮指出，協定還會涵蓋非關稅貿易障礙，美方要求農工產品須與國際標準對齊，也包括環境、保護勞動權益等按照國際規範，並重申通關貿易便捷、法規透明化等承諾；另包含數位貿易、經濟安全、商業機會，商業機會中，包括增進自美採購天然氣等產品，也歡迎美方來台投資我五大信賴產業。

鄭麗君補充，商業機會部分，先前提及台灣自美採購農產品，但最後階段我方主張刪除，因為這屬農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定。