快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台美貿易協議待立院審議 卓榮泰呼籲在野立委先掌握正確的資訊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台美對等關稅揭曉，行政院今天舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰（右）和主責談判的副院長鄭麗君（左）都出席說明談判內容。記者杜建重／攝影
台美對等關稅揭曉，行政院今天舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰（右）和主責談判的副院長鄭麗君（左）都出席說明談判內容。記者杜建重／攝影

台美對等關稅在上周五揭曉，除了15%不疊加之外，同時還談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰和主責談判的副院長鄭麗君以及經貿辦總談判代表楊珍妮等人都出席說明。卓榮泰期待在野黨立委，能夠在取得正確的資訊下再來審議相關的談判內容，才能進行行政、立法雙方面的合作，完成最後的貿易簽署。

媒體詢問，針對幾周後台美雙方將簽署貿易協定，但目前仍無法明確說明免稅清單的部分，在立法院這關，行政院將如何跟在野黨團溝通，是否有較強力的部分，讓立院盡速審議通過？卓榮泰表示，這次談判過程完全秉持著國家的利益，保護產業的利益和維護國人的健康為目標。在國家利益方面，會就這次已談判的部分進行充分說明，誠懇的期待，國會能夠在取得正確的資訊下與行政院對等來談，而需要國會同意的部份內容，行政、立法兩院必須再一次真誠的合作。

卓榮泰進一步指出，這樣的一個談判基礎，已經讓國人稍稍感受到談判的進展成果，希望產業能夠表示支持，至於後續的貿易協定，政院會秉持同樣的原則，所以正確的資訊一定要請國會能夠完全的掌握，雙方才能有對等的關係，進行行政、立法雙方面的合作，國家才能跨步向前走。

台美對等關稅在上周五揭曉。行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果。記者杜建重／攝影
台美對等關稅在上周五揭曉。行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果。記者杜建重／攝影
行政院今日舉行記者會說明<a href='/search/tagging/2/台美關稅' rel='台美關稅' data-rel='/2/246346' class='tag'><strong>台美關稅</strong></a>談判成果，包括行政院長卓榮泰（中）和主責談判的副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮（左）等人都出席說明。記者會結束後，卓揆給楊珍妮一個擁抱表達支持。記者杜建重／攝影
行政院今日舉行記者會說明台美關稅談判成果，包括行政院長卓榮泰（中）和主責談判的副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮（左）等人都出席說明。記者會結束後，卓揆給楊珍妮一個擁抱表達支持。記者杜建重／攝影
台美對等關稅在上周五揭曉，行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰（中）和主責談判的副院長鄭麗君（左）以及經貿辦總談判代表楊珍妮等人都出席說明。記者杜建重／攝影
台美對等關稅在上周五揭曉，行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰（中）和主責談判的副院長鄭麗君（左）以及經貿辦總談判代表楊珍妮等人都出席說明。記者杜建重／攝影
行政院今天舉行記者會說明台美關稅談判成果，副院長鄭麗君表示，台灣模式並不是供應鏈外移，台積電的先進製程跟先進封裝，在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家。記者杜建重／攝影
行政院今天舉行記者會說明台美關稅談判成果，副院長鄭麗君表示，台灣模式並不是供應鏈外移，台積電的先進製程跟先進封裝，在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家。記者杜建重／攝影
行政院今天舉行記者會說明台美關稅談判成果，院長卓榮泰表示，期待在野黨立委，能夠在取得正確的資訊再來審議相關的談判內容。記者杜建重／攝影
行政院今天舉行記者會說明台美關稅談判成果，院長卓榮泰表示，期待在野黨立委，能夠在取得正確的資訊再來審議相關的談判內容。記者杜建重／攝影
台美對等關稅揭曉，行政院今天舉行記者會說明相關談判成果，包括行政院長卓榮泰（右）和主責談判的副院長鄭麗君（左）都出席。鄭麗君不時在會中就條文細節向卓揆說明。記者杜建重／攝影
台美對等關稅揭曉，行政院今天舉行記者會說明相關談判成果，包括行政院長卓榮泰（右）和主責談判的副院長鄭麗君（左）都出席。鄭麗君不時在會中就條文細節向卓揆說明。記者杜建重／攝影

台美關稅 卓榮泰

延伸閱讀

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美關稅談判關鍵布局 卓榮泰揭露「黃金計畫」與台灣模式

相關新聞

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二...

美最高法院將宣判關稅爭議 鄭麗君：台美232磋商機制持續爭取優惠

台美對等關稅談判結果底定，不過美國最高法院將宣判對等關稅法源爭議案，行政院副院長鄭麗君指出，美方將許多貿易品項移往232...

台美關稅協定送國會審議 卓榮泰：盼掌握正確資訊 與政院對等溝通合作

台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天指出，政府除了向國人、產業溝通，也請金融機...

影／台美貿易協議待立院審議 卓榮泰呼籲在野立委先掌握正確的資訊

台美對等關稅在上周五揭曉，除了15%不疊加之外，同時還談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政...

影／台美關稅協議助攻 工具機公會：2026年全面甦醒

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）上午舉辦2026展望記者會，指出隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。