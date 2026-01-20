聽新聞
影／台美貿易協議待立院審議 卓榮泰呼籲在野立委先掌握正確的資訊
台美對等關稅在上周五揭曉，除了15%不疊加之外，同時還談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。行政院今天上午舉行記者會，說明台美對等關稅及相關談判的成果，包括行政院長卓榮泰和主責談判的副院長鄭麗君以及經貿辦總談判代表楊珍妮等人都出席說明。卓榮泰期待在野黨立委，能夠在取得正確的資訊下再來審議相關的談判內容，才能進行行政、立法雙方面的合作，完成最後的貿易簽署。
媒體詢問，針對幾周後台美雙方將簽署貿易協定，但目前仍無法明確說明免稅清單的部分，在立法院這關，行政院將如何跟在野黨團溝通，是否有較強力的部分，讓立院盡速審議通過？卓榮泰表示，這次談判過程完全秉持著國家的利益，保護產業的利益和維護國人的健康為目標。在國家利益方面，會就這次已談判的部分進行充分說明，誠懇的期待，國會能夠在取得正確的資訊下與行政院對等來談，而需要國會同意的部份內容，行政、立法兩院必須再一次真誠的合作。
卓榮泰進一步指出，這樣的一個談判基礎，已經讓國人稍稍感受到談判的進展成果，希望產業能夠表示支持，至於後續的貿易協定，政院會秉持同樣的原則，所以正確的資訊一定要請國會能夠完全的掌握，雙方才能有對等的關係，進行行政、立法雙方面的合作，國家才能跨步向前走。
