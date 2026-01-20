卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

快訊

中央社／ 台北20日電

外媒報導，美最高法院最快美東時間20日裁決川普政府全球關稅案。行政院長卓榮泰今天說，政府已掌握美國政府將許多關稅談判項目移往232調查，目前台灣在232優惠中已經取得政府認為最好的保障。裁決結果多少都有衝擊，但得等判決確定後，才有磋商或因應的可能性。

台美關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人上午出席「台美關稅談判說明記者會」，進一步說明。

外媒報導，美國最高法院預計美東時間20日發布下一批裁決，其中包括川普對全球加徵大規模關稅的合法性問題。媒體關注，政府如何因應美國最高法院判決的影響，卓榮泰說，政府掌握美國政府已經在做適度調整，將許多關稅談判項目移往232調查，台灣身為美國第6大逆差國，目前在232優惠中已經取得政府認為最好的保障。

卓榮泰說，美國最高法院的判決衝擊應該是多多少少都有，但一定要等判決確定後，政府後續才有磋商、因應的可能性。

對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「台灣投資為5000億美元」的說法，卓榮泰說，一切談判結果以台美投資備忘錄（MOU）談定的文字記載內容為主，當中2500億美元是台灣企業自主投資，另外2500億美元是政府運用信用保證機制，協助台灣金融機構支持台灣產業提供信用保證。政府對信保機制已有做初步設想，重點就是產業有需求，且經過內部確定的討論。

他強調，台灣企業自主投資與政府信保支持，這兩項絕對是分開，這才是正確資訊，其他新聞稿或若干發言，還是要緊扣MOU內容。

經濟部國際貿易署網頁說明，232調查是依據1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962），調查特定進口品是否影響美國國家安全。

